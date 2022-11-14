这是分布式办公体验天花板了吧？华为Mate50系列超级中转站了解一下

几乎每个人都有手机办公的经历，如果是单纯处理文字信息和转发文件的话，它的效率还是比较高的。但如果是处理比较复杂的工作，比如把不同类型的文件打包整理发送邮件、编辑比较复杂的图文内容时，手机的操作就会有些繁琐费时。考虑到用户的移动办公痛点，华为Mate50系列最新推出的超级中转站功能，能够实现不同文件的跨应用、跨设备批量拖拽，大幅度提升了手机的办公效率。

超级中转站的使用方式非常简单，它在系统桌面上有一个悬浮窗，用户可以把不同类型的文件拖拽到这里，包括备忘录里的文字，通信软件或者文件工具里的文档，相册里的图片等等。总之，你可以在任何一个应用中呼出临时中转站，然后把不同类型的文件拖拽进去。之后，不论是发送邮件还是编辑图文，都可以在中转站中选择所需文件进行批量拖拽。其逻辑和桌面系统“把文件都保存在桌面文件夹，需要时直接从文件夹里选取”有着异曲同工之妙。

值得一提的是，超级中转站还做到了使用桌面系统时，需要经过极其复杂的局域网、共享文件夹设置才能实现的跨设备文件拖拽。只要你用的是华为平板、华为笔记本或台式机，都可以把放在临时中转站的文件进行跨设备拖拽。它的操作步骤和跨应用拖拽基本一致，选择所需文件并点击中转站悬浮窗底部的“流转”按钮，就能够实现跨设备的文件共享。相比大多数人选择用微信或云盘传输，这项功能对文件大小要求没有限制，也不需要充值会员。

除了超级中转站之外，华为Mate50系列还有很多实用性极强的功能。例如，针对手机存储空间不够用的情况，华为Mate50系列超空间存储压缩技术，可在不影响系统和APP正常运行的情况下，对重复文件和不常用APP进行无损压缩。针对续航焦虑创新推出了应急模式，当手机电量剩余1%时，就会自动进入应急模式，实现待机3小时，或通话12分钟，或亮码10次等应急操作。针对通信带来了北斗卫星消息，可在没有移动网络覆盖的场景下，将消息和位置信息发送给外界。此外，华为Mate50系列还全系搭载了昆仑玻璃，整机耐摔性能相比普通玻璃提升至10倍，能大幅度降低手机意外跌落后导致碎屏的风险。

总而言之，针对用户使用过程中的各种痛点问题，华为Mate50系列都有对应的创新功能点，可以说这才是标杆级旗舰手机该有的样子。另外可以期待的是，在华为Mate50系列的引领下，其他品牌大概率也会推出类似这种好用又便利的新功能，从而推动整个行业的进一步发展。这样一来，所有用户也会因此而受益。目前，华为Mate50系列正在热销中，想要的话可以多多关注。