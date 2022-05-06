两款iPad被苹果列为过时产品，你还在用吗？

作者：云隐

【天极网手机频道】在大众的眼中，“平板电脑”的概念基本就是等于“iPad”，作为苹果特殊的产品系列，iPad的用户群体也是具有不小的规模。近期，有消息称苹果将iPad Air 2和iPad mini 2加入其复古和过时产品清单，因为这些设备距离最后一批发售已经超过五年了。那么，这两款被列为过时产品的iPad，是否还有人在用？笔者以为，答案自然是肯定的。

iPad Air 2发布于2014年10月，苹果首次将层压式无缝隙显示屏引入该系列，也是首款采用Touch ID指纹传感器的iPad Air，配备苹果独有的A8X处理器，较之上一代，外观更轻薄，性能也更为强大。

以现在的市场状况来看，iPad Air 2除去无法运行大型游戏之外，A8X的处理器完全能够胜任刷视频、刷微博等日常社交或娱乐软件，并且体验依旧是很流畅的。同时，9.7 英寸的Retina 全贴合显示屏，显示效果其实还算是比较细腻的。其铝金属Unibody一体成型机身放至今日，手感想必也是深受很多用户的喜爱。

而iPad mini 2则发布于2013年11月，采用了A7处理器和最初在iPhone 5s中引入的M7协处理器，同时引入了Retina显示屏，分辨率大幅升级至2048×1536。这款iPad产品则略显尴尬，iPad mini的优势更多在游戏方面，但A7处理器显然无法满足如今大型游戏需求。所以，如今还在使用iPad mini 2的用户，预计更多将其当做刷视频的工具。

这两款iPad产品，如今被苹果列入了过时产品，说明其将不再支持苹果官方系统的更新推送以及维修，这让很多正在使用的用户也陷入了一个比较纠结的处境。由于iPad的使用频率远没有手机那般高，所以一个全新的iPad产品是足以供用户使用长达数年甚至更久，其高质量也是大众更愿意高价购入iPad的重要原因之一。

在笔者看来，iPad产品本身就是一款比较特殊的产品，它既不如手机那般小巧便携，也没有笔记本电脑的生产力，一度有人曾言平板要凉，然而过了数年依旧活跃在市场上，说明其还是有很多用户群体的。笔者建议，如果这两款iPad目前还能够满足自身的需求，例如日常刷剧、浏览微博等轻娱乐，那完全没必要更换。而如果出现了卡顿、内存不足等情况，或者有了其他的性能需求，那可能需要更换新的iPad产品。

话说回来，如今的iPad，其实并不乏生产力，特别在以触控为主的内容产出上，例如绘画，iPad本身就是一个综合性最好的产品。另一方面，如今的iPad在很多用户手上，性能基本是过剩的，例如近期发布的iPad Air 5，10.9 英寸 Liquid Retina 显示屏，采用了笔记本电脑的M1处理器，对于不以创作为主要需求的用户，实际上是一种不必要的浪费。

日新月异的科技，层出不穷的产品，会让普通大众跟不上厂商的步伐，这是必然的。iPad产品其实还算好，部分系列的iPad产品更新频率并不是很快，加之一款全新的iPad足以供用户使用相当长一段时间，用户更换的频率相当低。这就和之前另一则热搜“年轻人为什么不愿换手机了”类似，更新的内容并不多，目前配置又能满足使用需求，自然不会考虑换机。因此，iPad Air 2和iPad mini 2只是成为了厂商眼中的过时产品，并不是用户手中的过时产品，在它未损坏之前，其价值会一直存在，远不是一个“过时”即可代称的。