行业首个通过！vivo Pad获移动终端儿童青少年保护功能认证

【天极网手机频道】据悉，vivo Pad系列平板电脑(OriginOS HD)通过了两本标准T/TAF121-2022《移动终端未成年保护测试方法》、T/TAF 120-2022《移动终端未成年保护技术要求》的符合性测试，于2022年9月26日荣获了泰尔认证中心颁发的《移动终端儿童青少年保护功能认证证书》，成为行业首款获得未成年人认证功能的平板设备。vivo Pad是vivo首款旗舰级平板，在历经两年时间细心打磨后正式发布，只为能给用户提供更好的体验。vivo Pad不仅搭载了全行业旗舰级的产品配置，更是为大屏应用全面优化系统，并且根据办公、学习等不同应用场景进行了针对性的功能匹配，这让vivo Pad更符合不同用户差异化的使用需求、成为用户得力助手的同时，也让vivo Pad的用户体验再次提升。

首张移动终端儿童青少年保护认证证书

近年来，Pad在家庭成员的生活中的占比正在逐步提高。根据IDC的报告显示，中国平板电脑的家庭保有率在2021年已达到 19%。到了2022年，在深圳、上海、北京等一线城市当中，平板电脑的家庭保有率已经接近80%。与平板电脑快速普及相呼应的，是为年成人在使用平板电脑过程中可能带来的一系列伤害，比如视力下降、成瘾、不良内容等，未成年人的电子产品使用安全已变得刻不容缓。

在这种大环境的驱动下，工信部等相关部门持续推动移动智能终端未成年人保护相关团体、行业标准的制定与执行，并上升为国家标准。vivo作为民营企业积极响应国家标准，vivo Pad从硬件功能到软件功能，都面向未年成人用户做了针对性优化，全方位守护孩子的健康成长。

事实上，vivo在儿童保护上已经探索深耕多年，其手机上的护眼模式和儿童模式已经被广大消费者熟知并使用。vivo Pad作为行业首款通过未成年人认证的平板，其内置的独立学习空间可为孩子创建独立的账号和空间，与家长使用的内容间隔开，并通过面部识别快速进入各自的专属空间。同时，vivo Pad还为未成年用户定制了专属的学习中心，内置学前至小学约3万分钟学习内容，帮助孩子自助学习。

不仅如此，vivo Pad还支持家长远程管理功能。家长通过手机可以绑定孩子的平板帐号进行远程管理，轻松了解平板使用时长、管理应用权限、查看学习专注时长、掌握小孩实时位置等功能。即使不在孩子身边也能清楚了解当前的学习情况。

同时，vivo Pad还获得了莱茵目前最高等级的全局护眼认证2.0，特别重视未成年人视力的全面保护。vivo Pad可以通过屏幕显示、环境光管理、护眼技术和健康舒适指引四个维度共14项测试，全面为孩子的健康用眼保驾护航。最后，vivo Pad还定制了前置TOF传感器和800W高清前置摄像头，能够精准识别孩子学习状态，提供 AI 护眼提醒，对长时间使用、光线不良、环境抖动、使用距离、平躺/侧躺、坐姿不端正这6大不良用眼因素进行准确识别和提醒，帮助孩子养成良好的使用习惯。

作为行业首款通过移动终端儿童青少年保护功能认证的平板设备，vivo Pad在更适合家长远程管理的同时，更可以为孩子提供健康的平板使用环境，为未成年人的成长保驾护航。