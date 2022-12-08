骁龙8 Gen2领衔 iQOO 11系列搭载全新性能铁三角

【天极网手机频道】12月8日，未来电竞旗舰iQOO 11系列正式发布，全系搭载第二代骁龙8及自研芯片V2，标配2K E6 144Hz全感屏。iQOO 11系列于2022年年末打造有专业电竞体验的高性能旗舰，为2023年的性能旗舰书写标准答卷。

凭借强悍性能、高效散热及专业电竞操控，iQOO 11再次成为KPL/KIC赛事官方指定用机，为用户提供专业电竞选手同级别的热血体验。在日常使用上，iQOO 11的5000mAh大电池稳稳护航各种场景，iQOO 11 Pro更是搭载了200W超快闪充，最快10分钟就能充至 100%。

所见即所得，iQOO 11 Pro搭载了索尼定制的VCS IMX866传感器的全新主摄，且拥有50mm黄金焦距的人像镜头，5000万像素鱼眼超广角微距镜头可以拍摄出150度超广视野，极具视觉张力和大片感。

骁龙8 Gen2领衔 iQOO 11搭载新性能铁三角

iQOO 11系列首批搭载高通骁龙8 Gen2处理器，这颗采用台积电4nm工艺制程的处理器能效比表现更加出色。相比全新一代新骁龙8，8 Gen2的CPU峰值性能提升35%, 能耗比提升40%;GPU峰值性能提升25%，能耗比提升45%，有效改善长时间性能释放时的发热与降频问题。配合UFS 4.0和LPDDR5X，iQOO坚持并引领的性能铁三角，三者合力，让性能迸发出更加强悍的源动力。

120W超快闪充和5000mAh双电芯大电池的组合，不仅充得快、更是玩得久。并且，iQOO 11 Pro采用了200W闪充技术方案，10分钟充至100%，即刻满足用户一天使用需求。

同时，内存融合3.0和内存碎片整理技术3.0，加载快、保活稳的同时，碎片整理颗粒度更小，读取更加迅速。重载场景下，iQOO 11系列的低温感智能散热系统，散热总面积达24768 mm2，让用户长时间横屏握持不发烫，手感更舒适。

2K E6专业电竞直屏 iQOO 11不负未来电竞旗舰之名

iQOO 11系列在同价位产品中首次实现全系搭载2K高分屏以及最新一代E6发光材料。相比之前的E5，E6进一步提升了亮度水平及功耗表现，强光下显示清晰、色彩准确，画面明暗过渡真实、自然。相较于1080P，2K分辨率像素数量提升77.8%，画面细节丝毫毕现。同时，iQOO 11系列最高支持144Hz屏幕刷新率、LTPO4.0和分区刷新技术，实现显示效果与功耗控制的最优解。

这块屏幕还支持1440Hz高频PWM调光、1.6万级调光，以及自研屏幕色准算法，可为用户带来更柔和的人眼观感，缓解视觉疲劳的同时，让色彩显示更加准确。自研XDR引擎，使照片、视频更加通透，明暗对比度更高。

此次，iQOO与优酷成立行业首家观影联合实验室，针对视、听、触、网络、AI等多维度进行定制化调优，聚焦并整合内容端、传输端、播放端的观影全链路优化细节、专属调优，为用户提供定制化观影体验。

首发使命召唤手游144帧模式 iQOO 11打造专业电竞用机

强悍性能与出色散热为iQOO 11夯实基础，而在上层建筑的电竞体验上，iQOO 11致力于为用户带来沉浸的视听触感受。

iQOO 11联合腾讯游戏首发使命召唤手游144FPS超高帧模式。依托自研芯片V2进行运动预估与运动补偿并与主GPU协同，iQOO 11可提供提升帧率和优化功耗2种模式，既可以提供超越原生帧率的游戏体验，也可以降低功耗、延长续航。同时，iQOO 11提供独家三倍插帧模式，实现人无我有的144帧游戏体验。

全感操控系统向来是iQOO的拿手绝活，屏幕双控压感支持按压与轻点，分别对应不同的操作，实现边移动边射击;封闭式立体双扬声器让听声辨位不在话下;对称式双X轴线性马达可实现复杂场景下的组合振动。同时，iQOO 11的4D游戏振感可以使振感与玩家操作达到更强的一致性，获得真实而及时的反馈。

携手网易《天谕》，iQOO 11率先实现移动端硬件级光追技术的落地，能够真实还原阴影、光线、材质等游戏画面中的关键细节。游戏操控自定义和陀螺仪增强等功能让游戏玩法实现定制化。最后，iQOO 11还与腾讯START云游戏合作，将平台能力移植到手机上，结合移动端的技术优化，实现端游自由。

搭载自研芯片V2 电竞旗舰也有影像长板

作为一台旗舰级电竞手机，iQOO 11在影像方面的表现可圈可点。依托于自研芯片V2，iQOO 11系列通过19 种王牌影像算法硬化、重塑芯片结构和DLA 芯片加速器三大技术，让性能和影像加倍强悍。同时，自研芯片V2结合软件算法的突破效果，让iQOO 11系列的极夜场景效果进一步提升，获得旗舰级别的夜景视频能力。

镜头配置上，iQOO 11搭载三星GN5 5000万像素大底主摄、1300万像素2X光学变焦长焦人像镜头和800万像素超广角镜头，支持50mm黄金人像焦段，真正做到所见即所得。iQOO 11 Pro则搭载了索尼IMX866 5000万像素超感光大底主摄，支持OIS 光学防抖，还有5000万像素150°鱼眼超广角/微距镜头和1300万像素2X光学变焦长焦人像镜头。此外，iQOO 11 Pro还支持仿生光谱技术，可实现硬件级还原人眼所感知的信息，拍照时所见即所得，色彩和白平衡更准确。

精工设计速度美学 iQOO 11内在强悍外在耐看

在制造工艺上，iQOO 11系列采用一体旋切成型金属中框、回归家族经典的金属云阶。其中，传奇版白色有机硅皮革与传奇三色的交相辉映，彰显对竞速、科技与未知的无限追求。

曼岛特别版采用绿色有机硅皮革，亲肤触感也更耐脏耐老化。就像车手们的护具一样，在更薄的厚度里为手机结构提供了更高的强度。

赛道版则呈现出了完全不同的质感，采用萤石AG工艺处理的玻璃，创造了丰富的光泽质感变化，同时也不易沾指纹。

搭载全新OriginOS 3，iQOO 11畅享丝滑轻盈

iQOO 11系列搭载全新OriginOS 3操作系统，可以给用户带来前所未有的丝滑轻盈，并且还很“好用”。比如视感流畅2.0，即使是60帧的画面也能满血满蓝、丝滑呈现。触感流畅 2.0则具备阻尼力度的回弹动画恰如其分，如同来自真实物理世界的加速度曲线，给予符合直觉的反馈。

在“好用”上，OriginOS 3支持大文件夹中的应用直接启动、一点即开。音量单独调节开关、横滑切换、超级小窗、通知下拉启动小窗、左下角向内侧滑、游戏内的分享等功能，让用户的操作更加得心应手。同时，OriginOS 3还支持基于通用性 CCC 国际协议全新适配的BMW数字钥匙技术，用户无需携带实体车钥匙也可开关车门、启动引擎;证件照隐私、剪贴板隐私保护、60分钟的限时保护、过时清空等功能则进一步保护用户的隐私和安全。

价格方面，iQOO 11共有5个版本可供选择，8+128版本售价3799元;8+256版本售价4099元;12+256版本售价4399元;16+256版本售价4699元;16+512版本售价4999元;预售和首销期内购机，线上最高享受24期免息，购机用户限时加享半年延保。

iQOO 11 Pro共有3个版本可供选择，8+256版本售价4999元;12+256版本售价5499元;16+512版本售价5999元;预售和首销期内购机，线上最高享受24期免息，购机用户限时加享半年延保。

iQOO 11系列新品发布之后，“性能神机”iQOO Neo7 SE也同台登场，这是台积电4nm制程的天玑8200的全球首发。这款处理器采用全新SoC八核构架，主频高达3.1GHz，性能彪悍且能效比出众，与增强版LPDDR5和超频版UFS 3.1组成“性能铁三角”，辅以全覆盖立体散热系统，安兔兔跑分高达901,010分，堪称同级最强。iQOO Neo7 SE搭载120W 超快闪充，极速模式下至快10分钟就能将5000mAh超大电池从1%充至60%，同时支持亮屏快充。

其它配置上，Neo7 SE搭载了支持120Hz高刷新率的6.78英寸2D柔性直屏，支持双十倍触控微操、X轴线性马达、封闭式立体双扬、体感操控、陀螺仪增强以及触控参数自定义等功能，并通过KPL比赛用机测试认证，可以为用户带来新趣游戏体验。配色上，iQOO Neo7 SE提供星际黑、电子蓝和银河三大配色，系统搭载了易用、安全、畅快的OriginOS 3，支持全场景NFC和红外遥控功能;影像部分则拥有6400万像素OIS三摄，拥有出色的抓拍和夜拍能力，用户可玩度极高。

价格方面，iQOO Neo7 SE提供5个版本可供选择，8+128版本售价2099元、8+256版本售价2299元、12+256版本售价2499元、16+256版本售价2799元、12+512版本售价2899元，12月8日到12月12日期间，线上购机可享6期免息，加赠iQOO入耳式耳机。

iQOO Neo7 SE将于12月8日16:00在vivo官网、京东、天猫、苏宁易购、拼多多、抖音、快手等渠道正式发售，iQOO线下专卖店、电竞馆及各大授权门店、vivo体验店同步开售。

iQOO 11将于12月8日15:40开启全渠道预售，12月12日上午10:00在vivo官网、京东、天猫、苏宁易购、拼多多、抖音、快手等渠道正式发售，iQOO线下专卖店、电竞馆及各大授权门店、vivo体验店同步开售。

iQOO 11 Pro将于12月8日开启预约，12月21日开启全渠道预售，12月29日在vivo官网、京东、天猫、苏宁易购、拼多多、抖音、快手等渠道正式发售，iQOO线下专卖店、电竞馆及各大授权门店、vivo体验店同步开售。