全球首发天玑8200的，“性能神机”iQOO Neo7 SE发布仅2099元起

【天极网手机频道】12月8日，“性能神机”iQOO Neo7 SE正式发布，这也是台积电4nm制程的天玑8200的全球首发。据了解，天玑8200处理器采用全新SoC八核构架，主频高达3.1GHz，性能彪悍且能效比出众，与增强版LPDDR5和超频版UFS 3.1组成“性能铁三角”，辅以全覆盖立体散热系统，安兔兔跑分高达90万分，堪称同级最强。配色上，iQOO Neo7 SE提供星际黑、电子蓝和银河三大配色，起售价仅为2099元。

iQOO Neo7 SE搭载120W 超快闪充，极速模式下至快10分钟就能将5000mAh超大电池从1%充至60%，同时支持亮屏快充。 其它配置上，Neo7 SE搭载了支持120Hz高刷新率的6.78英寸2D柔性直屏，支持双十倍触控微操、X轴线性马达、封闭式立体双扬、体感操控、陀螺仪增强以及触控参数自定义等功能，并通过KPL比赛用机测试认证，可以为用户带来新趣游戏体验。

系统搭载了易用、安全、畅快的OriginOS 3，支持全场景NFC和红外遥控功能;影像部分则拥有6400万像素OIS三摄，拥有出色的抓拍和夜拍能力，用户可玩度极高。

价格方面，iQOO Neo7 SE提供5个版本可供选择，8+128版本售价2099元、8+256版本售价2299元、12+256版本售价2499元、16+256版本售价2799元、12+512版本售价2899元，12月8日到12月12日期间，线上购机可享6期免息，加赠iQOO入耳式耳机。