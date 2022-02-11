Exynos 2200对比前代升级不明显 GPU提升为17%

作者：景博健

【天极网手机频道】北京时间2月9日晚上，三星正式发布了全新的Galaxy S22系列旗舰手机，包含S22、S22+和S22 Ultra三款产品。与往常一样，三星S22系列也将会有两个版本，分别搭载骁龙8 Gen 1和自家的Exynos 2200，后者主要是在欧洲地区发售，而三星至今并未介绍关于这款处理器的一些细节。

作为三星和AMD合作打造的一款移动处理器， Exynos 2200还是吸引了外界诸多关注的，不过从最新曝光的消息看，这款处理器相较于前代的提升并不明显。

根据曝料人@TechAltar分享的数据可知，与前代Exynos 2100相比，Exynos 2200在CPU上的提升仅为5%，而集成的Xclipse 920 GPU，比前代所使用的Mali-G78 MP14领17%左右，还是让人有点失望的，实际体验上不会迎来翻天覆地的变化，NPU较去年大涨115%，更好地AI性能可以让像 Bixby这样的AI语音助手有着更好的表现，同时在影像能力上有所提升。值得一提的是，这个结果与去年年底@AhmedQwaider888的曝光的消息基本一致，它的最终成绩应该就是这样了。

三星尚未透露Exynos 2200的GPU规格，因此尚不清楚最终的GPU时钟速度是多少。早先的传言称它可能在1.3到1.4GHz左右，这比Exynos 2100和骁龙8 Gen 1快得多。尽管AMD在PC领域的显卡有着非常不错的性能，但在手机领域还是缺乏经验的，所以这代更多的是一次试水，可能需要到后面的产品才能看到这种合作的真正成果。