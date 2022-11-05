华为Mate Xs 2开启卫星消息众测，成为全球首款支持卫星通信的折叠屏！

2022年9月，华为发布了全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机――华为Mate 50系列，在无地面网络信号覆盖环境下，仍可通过畅连 App 中的“北斗卫星消息”服务号发送消息和行动轨迹，与外界取得联系。

现在，华为Mate 50系列不再独享该项功能。华为官宣，华为Mate Xs 2也升级支持北斗卫星消息功能，这意味着，全球首款支持北斗卫星消息的折叠屏手机已诞生。

华为Mate Xs 2作为折叠屏的标杆，其通过超轻薄、超平整、超可靠三个方面，完美解决了折叠屏的痛点，并整合了诸多前沿黑科技，例如智慧多窗、平行视界等大屏多任务处理功能。

与此同时，华为MateXs 2还是首款支持三频Wi-Fi的手机，通过鸿蒙智慧通信技术实现四网并发、五网协同，能做到蜂窝移动数据、Wi-Fi 2.4GHz、高低频Wi-Fi 5GHz进行融合和无感切换，为用户带来更快、更稳定的信号与网络体验。

而在北斗卫星消息功能的加持下，华为Mate Xs 2的通信能力将再度拔高，带来更强悍的通信体验，而对打算购买华为折叠屏的用户而言也是一项利好消息。

北斗卫星消息有何优势？首先就是覆盖范围广，服务范围完整覆盖全国及周边国家和地区，即便身处人迹罕至的珠峰、昆仑山也可以使用这项服务；其次是通信能力强，它无须地面基站信号的支持，只要所处环境能正常连接到北斗卫星，就能对外发送消息和位置信息。

例如我们身处荒漠无人区、出海遇险，又或突遇地震、洪涝灾害发生导致电力和通信基础设施遭到严重损坏，手机无法正常上网、打电话和发短信的紧急状况下，就可通过“畅连”App，向北斗卫星短报文系统发送消息和行动轨迹，与外界取得联系或者呼叫救援。

显然，在突遇危难时刻，有了北斗卫星消息功能，我们不仅能在第一时间与外界取得联系、向家人报平安，还能大大提升救援效率，减少被困时间。

除了具备出色的应急通信能力外，华为Mate Xs 2身上还不乏其他亮点。华为Mate Xs 2仅重255g，展开后最薄处仅为5.4mm，将轻与薄拿捏得死死的；新一代水滴结构的铰链以及复合结构的强化屏幕，可实现展开后完美无痕，闭合时紧密无缝的屏幕效果；后置5000万像素原色摄像头，外加超广角和能望远的3倍长焦镜头，配合10通道多光谱传感器、华为影像计算光学等能力，完全满足你日常拍照需求；更有首创的UI自适应引擎，120Hz智能刷新率、1440Hz高频PWM调光，平行视界、智慧分屏等功能。

最后，目前华为Mate50系列及Mate Xs 2开启了北斗卫星消息功能的公测，感兴趣的用户可以申请体验。另外，如果你想在双11期间选购一款折叠屏手机的话，加入北斗卫星消息功能的华为Mate Xs 2可以说是不二之选，不仅给你带给出色的体验，还能为你的出行安全增添一份保障！

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