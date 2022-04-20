1199元起！realme发布国民级真我Q5系列手机

作者：惜

【天极网手机频道】科技潮牌realme在4月20日举行真我Q5系列“超速发布会”，推出定位“千元闪充旗舰”的真我Q5系列，三款产品分别是真我Q5 Pro、真我Q5、和真我Q5i，带来超越同级别产品的闪充技术，再次提升手机的充电水平。

真我Q5 Pro采用旗舰级80W超速闪充，5000mAh双电芯超大电池，为消费者带来充得快、用得久的闪充越级体验。性能与口碑俱佳的高通骁龙870旗舰处理器，GT系列同款的金刚石冰芯散热系统，保证性能释放。手机配备三星E4旗舰直屏，6.62英寸的屏幕、1.6万级亮度调节和100% P3广色域、拥有2400x1080的FHD+分辨率、120Hz智能四档电竞刷新率，720Hz超高触控报点率、1000Hz电竞操控引擎。

realme首次将经典棋盘格设计运用到真我Q5 Pro手机上，打造出夏日燃擎、雪地漂移和魅黑三款配色。夏日燃擎为手机注入鲜明灵动的活力，纳米级的荧光粒子在太阳光线的照射下，犹如夏日的明黄跑车般充满速度感。雪地漂移跳出黑白棋盘格的对立式配色框架，以柔和纯粹且带有冷静对弈力量的白色为主，再度彰显速度美学。

售价方面，真我Q5 Pro的售价分别是1899元(6GB+128GB)、2099元(8GB+128GB)和2299元(8GB+256GB)，参与真我Q5系列预定和首销的用户将立减100元，到手价分别是1799元、1999元和2199元。手机将于4月27日0时正式开售。

真我Q5搭载采用60W智慧闪充、5000mAh大电池。手机采用6nm工艺的骁龙695移动平台。正面一块6.6英寸120Hz LCD变速电竞屏，2412x1080分辨率带来更真实、细腻的画面，最高120Hz六档智能变速高刷兼顾流畅和省电两大优势。

真我Q5延续极具速度感的外观设计，提供竞速黄昏、冰河斩浪、魅影三种配色。流光纹幻彩设计犹如疾速行驶中汽车的幻彩流光，独特的工艺和设计表现手法，为用户抓住稍众即逝的色彩，呈现千变万化的幻彩光影效果。

与真我Q5 Pro一样，参与真我Q5首销活动的用户可享立减100元的活动，首销价分别是1299元(6GB+128GB)、1499元(8GB+128GB)、1699元(8GB+256GB)。手机将于4月27日0时正式开售。

发布会上的最后一款新品则是真我Q5i，采用33W智慧闪充和5000mAh大电池的闪充。手机是realme首款采用直角边框设计的产品，通过凯夫拉纤维纹理设计让真我Q5i不失潮流与速度感。配合90Hz高清畅速屏、天玑810 5G处理器，再度刷新千元机配置标准。

真我Q5i售价分别是1199元(4GB+128GB)、1299元(6GB+128GB)。

本次发布会上，realme联合风靡全球的《时光代理人》，推出真我Q5 Pro和《时光代理人》的联名限定礼盒。联名限定礼盒售价2299元，将于4月27日0点开启预售，5月9日0点在京东商城和realme官方正式开售。真我Q5 Pro也将化身成为神秘的Q先生，为玩家发起一个神秘的线索卡任务，给年轻人带来更多有趣的新潮体验。

此前倍受欢迎的真我Buds Q2s也迎来全新配色――星际黑，为年轻人提供新的潮玩单品选择，售价仅为129元。真我Q5 Pro与《时光代理人》真我Buds Q2s星际黑的全新配色也与Q5系列同步开售。