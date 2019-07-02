有心布局物流领域？小米官方否认 称为保护品牌

作者：夏初

【天极网手机频道】据报道，近日中国商标局发布的公告显示，小米公司于2018年8月1日申请提交的“小米快递”商标已经于2019年6月21日通过审核，这意味着小米已经拥有了以“小米快递”商标运营物流业的必要条件。但小米公司对此事做出回应，称此举仅仅为了保护品牌而进行提前占位，防止相关商标被抢注，并不意味着公司后续将会有什么相关行动。

据悉，小米公司名下共有6件“小米快递”商标，注册类别为第39类、第42类、第9类、第38类、第35类。在这其中，获准注册在第39类的“小米快递”商标允许其提供诸如包裹投递、快递服务(信件或商品)、快递服务、船运货物以及贵重物品的保护运输、司机服务、运输、商品包装、导航、货物贮存等服务，其专用期限截止日期为2029年6月20日。

无论小米公司“保护品牌”的说辞是否是一枚烟雾弹，其注册“小米快递”的行动难免引发外界猜想。在此之前，小米在快递方面一直与第三方公司合作，早期的合作伙伴是如风达物流，但其经营不善导致服务质量低、速度慢，一直饱受米粉们的诟病，在之后小米也与顺丰、圆通进行合作，但毕竟不是“自家人”。况且在当下，电商平台发展自己的物流体系已经是大势所趋，京东物流、菜鸟裹裹都取得了很好的发展成效，用户体验也随之上升。小米说不想建立自己的物流体系恐怕是假的。

要建立自己的物流体系，小米面临着重重困难。即便拥有了商标，小米也无法立即进行物流活动，还需要获得国家邮政局的快递业务经营许可;而此前并未做过物流的小米也将直接与快递行业“四通一达”等巨头进行竞争;外界盛传京东物流连续十二年亏损，去年更是亏损28亿元，小米一旦决定要投身快递领域，势必要三思而后行。当然，拥有了自己得物流体系，加之“手机+AIoT”战略以及小米生态链庞大的用户基数带来的红利，小米未来的发展值得期待。