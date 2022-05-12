OPPO Find N等亮相Google I/O大会，为首批适配Android 13开发者预览版手机

作者：弈秋

【天极网手机频道】2022年5月12日，在美国加利福尼亚州谷歌举办I/O 2022 开发者大会，当日正式发布了Android 13。OPPO手机也正式宣布，OPPO Find N成为全球首批适配Android 13开发者预览版的折叠屏手机，首批适配Android 13开发者预览版的手机还有OPPO Find X5 Pro，OPPO其他机型暂不支持。

OPPO Find N以5.49英寸18:9比例外屏，7.1英寸8.4:9比例内屏，定义黄金折叠比例，兼顾单手操控便捷性与大屏沉浸感。凭借自研精工拟椎式铰链，OPPO Find N实现了无缝隐痕的折叠效果和自由悬停的全新交互体验。从2021年12月上市至今，OPPO Find N蝉联京东折叠屏手机品类销量冠军，全网好评率高达98%。这次尝鲜成为首批适配Android 13开发者预览版的折叠屏手机，无疑是锦上添花。

从5月11日起，全球开发者就可以通过 OPPO开发者平台，安装Android 13开发者预览版操作系统，率先体验到大屏适配、多任务处理、安全隐私、动画流畅等 Android 13 Beta1的全新特性。而且ColorOS也已适配Android 13，首批机型中OPPO Find N、OPPO Find X5 Pro、一加10 Pro开发者预览版第一版(DP1)现已在OPPO开放平台、一加社区提供下载渠道。

但目前Android 13 DP1 为尝鲜版，OPPO官方建议开发者尝鲜，但不建议普通用户刷此版本。因为此次版本升级方式会清空手机内所有内容，也请开发者刷此版本时务必先备份存档。

之后如果在适配过程中遇到问题，可以通过关注OPPO开放平台微信，在后台回复“适配”后进入OPPO安卓13适配沟通群。或者咨询官网在线客服，OPPO官方会在第一时间协助解决问题。