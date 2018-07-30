还是熟悉的味道！6.5/6.1英寸iPhone X模型高清谍照曝光

【天极网手机频道】关于2018款iPhone，目前已经基本确定将有5.8英寸、6.1英寸和6.5英寸三款机型，其中6.1英寸版本采用LCD面板，其他两款则为OLED屏幕，而且各种渲染图、零件已经多次曝光。继爆料大神Slashleak放出6.1英寸和6.5英寸iPhone真机模型之后，另一位Twitter爆料达人Ben Geskin也晒出了一组6.1英寸和6.5英寸iPhone机模，而且更加精致、清晰。



6.1英寸和6.5英寸iPhone机模（Ben Geskin）

谍照显示，无论是6.1英寸机型还是6.5英寸版iPhone确实采用了刘海屏设计，由于机身正面一片漆黑，边框大小无法区分，但隐隐约约可以看见6.1英寸iPhone的边框略大。机身背部，6.1英寸版本为后置单摄像头，且占位较大，可能会支持人像模式，并采用了银色后壳;而6.5英寸iPhone则为后置竖排双摄，与现款5.8英寸iPhone X一致。



6.1英寸和6.5英寸iPhone机模（Ben Geskin）



6.1英寸和6.5英寸iPhone机模（Ben Geskin）

这意味着，2018款iPhone在外观上应该没有太大的改动。



6.1英寸和6.5英寸iPhone机模（Ben Geskin）



6.1英寸和6.5英寸iPhone机模（Slashleak）



2018款iPhone X渲染图

早前有消息称，6.5英寸版iPhone(iPhone X Plus)将采用不锈钢金属中框，带来黑色、灰色、银色、金色等版本，预计9月底上市;而6.1英寸iPhone则为铝制机身，提供黑色、白色、黄色、橙色、蓝色、金色等款式，将于10月底上市。

（ 作者：August 责任编辑：熊嫒）

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