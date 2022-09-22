苹果教育优惠活动即将结束：这是购入AirPods Pro 2的好时机

作者：云隐

【天极网手机频道】众所周知，苹果每年均会推出教育优惠活动，满足购买条件的用户，即可以教育优惠价购买苹果产品，最终能够省下1000-2000元左右的成本，是苹果为数不多的优惠活动。今年的苹果教育优惠活动在7月14日开启，随着时间来到九月，该优惠活动也即将结束。

据了解，今年的苹果教育优惠活动将持续至9月26日，目前仅剩一周不到的时间，确实接近了尾声。该活动主要适用于在读以及新录取的高校学生及其家长，以及各级教师和教职员工。可购买内容主要包括MacBook Air、MacBook Pro、iMac、iPad Air、iPad Pro等多款产品，当然也包括了近期发布的搭载M2芯片的MacBook Pro与MacBook Air。

同时，每个有资格购买的消费者可获赠一款AirPods(第二代)，并且还有Apple Pencil 和智能键盘优惠、八折加购 AppleCare+ 服务计划。从消费者角度来看，购买苹果指定产品即可获赠AirPods(第二代)，光是这一点就能打动不少消费者。更为重要的是，在今年九月秋季发布会上发布的AirPods Pro 2也加入到了优惠清单，消费者在购买产品后，只需要加价900元即可购入一个全新的AirPods Pro 2。

AirPods Pro 2在外观设计上与上一代差别并不大，新增了挂绳孔与扬声器，其中的扬声器与内部的U1芯片相配合，能够发出声音，帮助用户快速找到AirPods Pro 2。同时，AirPods Pro 2支持上下轻扫调节音量与MagSafe无线充电，提供多达四副不同型号大小的硅胶耳塞可选。AirPods Pro 2还内置了全新的H2芯片，带来了音质、音效、降噪、续航等方面的提升。尤其在续航方面，根据官方的数据，主动降噪模式下，单次续航时长可达6小时，配合充电仓使用最长可提供30小时续航。

当然，作为苹果的一款降噪耳机，AirPods Pro 2的售价并不便宜，官方售价1899元。笔者以为，单独购买的话，确实偏贵。但如果通过教育优惠活动，仅需900元即可获得，直接省下1000元，再加上购买产品的优惠价格，优惠力度已经相当可观了。即使你并没有降噪耳机的需求，也可以900元购入，再通过二手市场卖出，也能够再次降低你的购机成本。

总体而言，这是今年最适合购入AirPods Pro 2的好时机，错过了可能需要再等下一年的苹果优惠活动。当然，这一切的前提是你有购入苹果教育优惠产品的需求，不然笔者还是并不建议强行购买，创造的需求难免得不偿失。

此外，需要注意的是，满足条件的消费者需要先注册UNiDAYS，进行相关资格验证。验证资格时，可通过学校邮箱快速验证，也可以使用相关证明、CHSI学信网在线验证码并上传相关资料进行验证。如若购买后想线下取货，还需现场提供有效学生证、教职员工证、正式录取通知书以及身份证原件等证件。 教育优惠活动即将结束，有需要购买的同学可得抓紧了。