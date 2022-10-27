Q3中国智能手机市场出货量报告出炉，OPPO环比增长

【天极网手机频道】从上半年各家市场调研机构发布的数据来看，中国智能手机市场状况不尽人意，而自下半年开始，不少手机厂商又开始了全新的布局，许多相关从业人员也都在关注着第三季度的情况。今日，市场调研机构Canalys发布了2022年第三季度手机市场出货量分析报告。

据Canalys统计的数据显示，2022年第三季度中国智能手机市场出货量7000万台，虽然同比下跌11%，但相较于第二季度略有改善，还是有部分品牌实现了环比增长。其中，OPPO(包括OnePlus)出货量达1210万台，以17%的市场份额位列中国市场前二，实现了环比逆势增长。

纵观OPPO第三季度的表现，必须要提到跨端生态系统“潘塔纳尔”的建设。作为OPPO首个自研的智慧跨端系统，此前在2022 OPPO开发者大会就已经亮相，旨在系统性地解决跨设备、跨系统时，不同操作系统技术架构兼容性不好或者不相通的问题。

具体来看，潘塔纳尔系统主要通过融合计算、泛在服务两大核心能力，打破设备、系统之间的限制，将不同设备真正连接起来。同时，在多设备融合的优势下，其能更精准地判断和理解人的需求，使服务能在合适的时间地点，通过合适的设备，以自然的方式触达用户，实现设备无界、服务直达的全新体验。

笔者认为，在硬件同质化的今天，软件生态的构建，也能给用户带去全新的体验。而潘塔纳尔以一个系统打通多个系统，不仅拓展了ColorOS作为操作系统的智慧跨端能力，也让OPPO向实现万物互融迈出了关键性的一步。相信不久的未来，OPPO将会携手更多全球开发者和生态合作伙伴，构建更加开放、共生、共荣的生态，真正为用户提供一站式服务与体验。