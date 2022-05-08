三星Galaxy Z Flip 4曝光：骁龙8 Plus+3400mAh电池

作者：大飞哥

【天极网手机频道】5月8日消息，三星两款型号为SM-F7210和SM-F9360的新机获得3C认证，这是三星即将在今年下半年发布的折叠屏旗舰。其中SM-F7210是三星Galaxy Z Flip 4，SM-F9360是三星Galaxy Z Fold 4。

数码博主@i冰宇宙 也在最近爆料，三星Galaxy Z Flip 4和Galaxy Z Fold 4都将搭载高通骁龙8 Plus旗舰处理器，这是目前安卓阵营最强悍的5G芯片。

高通骁龙8 Plus基于台积电4nm工艺制程打造，采用“1+3+4”三丛集架构，由超大核Cortex X2、大核Cortex A710和小核Cortex A510组成，CPU主频为2.99GHz，GPU有小幅升级，能效比比骁龙8更胜一筹。

有了骁龙8 Plus加持，三星Galaxy Z Fold 4和Galaxy Z Flip 4成为了史上性能最强悍的折叠屏旗舰，该机可能会在8月份前后登场。

此外，之前GalaxyClub爆料称三星Galaxy Z Flip 4电池容量为3400mAh，Galaxy Z Fold 4电池容量为4400mAh，两款新机均支持25W快充。

目前来看，骁龙8 Plus处理器 + 3400mAh电池这样的组合，仅三星Galaxy Z Flip 4这一款，续航表现多少有些令人担心。

目前已知三星Galaxy Z Fold 4将采用与Galaxy Z Fold 3类似的屏幕尺寸和电池。然而，据说这款即将推出的可折叠机比它的前辈更薄、更轻，还可以期待该设备内部包含升级后的旗舰芯片组，以及改进的相机传感器，包括一个10800万像素的主摄像头和一个1200万像素的超广角镜头。

除了有报道称三星Galaxy Z Flip 4有望采用更好的铰链设计和改进的防水和防尘性能外，关于它的泄露消息并不多。同样，三星Galaxy Watch 5系列依旧提供40毫米和44毫米的尺寸，与前代产品相比电池略微变大大。