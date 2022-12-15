浅析概念产品OHealth H1 预防型医疗成未来趋势

【天极网手机频道】“智慧健康”是OPPO长期布局的重要领域之一，也是OPPO智慧生活的重要组成部分。为了给个人和家庭带来更专业、便捷的健康管理方案和医疗健康服务，OPPO推出了诸多相关的智慧健康产品。日前，OPPO首款面向家庭用户的智能健康概念产品――OHealth H1家庭智能健康监测仪正式亮相。

健康产业规模扩大 预防型医疗已成趋势

随着大众对健康的重视程度逐渐上升，大家开始关注各类影响健康的危险因素和误区，并主动采取自我健康管理措施，对疾病的应对态度也开始从病后治疗转变为提前预防。在国家政策牵引、大众健康需求增长、健康意识提升等多重利好因素的推动下，中国健康产业发展规模也日渐壮大。《“健康中国2030”规划纲要》指出，预计到2030年，中国大健康产业市场规模有望达到16万亿元。

基于健康产业规模的扩大，OPPO认为，要想实现更专业的“预防型”医疗，则需要解决个人体征监测数据缺失、专业医疗资源门槛高、市场缺乏更智能的技术手段等问题。为此，OPPO在健康领域已深耕近2年，从建立健康实验室，到与多家专业医疗机构深度合作，再到今年推出的OPPO Watch3系列产品，OPPO正在致力于健康领域的先进技术研发。

OPPO首款家庭智能健康概念产品：OHealth H1

OHealth H1是集合了智能穿戴设备与家用医疗设备两类产品的优势于一身的家庭智能健康概念产品，基于OPPO自研技术，能够为个人和家庭带来更专业、便捷的健康管理方案和医疗健康服务。

从外观设计来看，OHealth H1整体采用了温暖弧线设计，形态简约圆润，尺寸与小号鼠标相当，使用起来就像一块璞玉握在手心，平时则可以静置于同样精致简约的磁吸充电底座上。顶部由心电传感器-左腿电极、体温传感器、接近传感器等组成;中部则配有心肺音传感器、心电传感器-右腿驱动电极、心电传感器-右腿电极、显示屏以及马达;底部为左右按键、喇叭以及充电引脚。

而在如此简约小巧的体积下，OHealth H1具备体温、心电、心率、血氧、心肺音听诊测量和睡眠监测六大功能。例如：凭借着热电堆传感器和TOF接近传感器，其采用红外非接触技术进行体温测量，不仅快速便捷，更避免了对人体的伤害和交叉感染，轻薄易用的特性让其适合更广泛的人群与场景。血氧方面，OHealth H1则采用PPG血氧测量方案来测试手指的血氧饱和度，用户将手指按压在凹槽中就能进行血氧测量。

目前，在国内市场还没有与OHealth H1同类型产品，其在易用性和测量精度上显然具备着独特优势，可以说是兼具人文关怀与实用主义的产品。根据官方的说法，未来这款产品可能还将扩展睡眠连续心率、睡眠呼吸率和鼾症筛查等功能。

OHealth APP：连接用户与专业医疗资源

OHealth APP则是连接用户与专业医疗资源的软件产品，用户能通过它对个人及家庭成员的健康数据进行综合记录和管理，做到对家人健康“心中有数”，还可以在线问诊获取可靠的医疗级体征数据支持。更为重要的是，依托于安第斯智能云的存储和管理能力，OHealth H1也能与之产生紧密的联动。

对于消费者来说，用户可以通过OHealth H1与OHealth APP，连接高端医疗资源，为花得更多专业化的服务。而对于医疗机构而言，OHealth H1则可以提供远程医疗解决方案，实现更高效更智能地的医疗服务。

简单来说，OHealth H1充分发挥了安第斯智能云的存储和管理能力，实现用户OHealth APP用户端、医生端的数据互通，为家庭用户或患者、医生/医助、健康管理师及医疗机构提供更精准的服务。

写在最后

OPPO希望通过科技创新，融合生态布局，从“科技为人”的初心使命出发，围绕“健康生活方式”这一主题，为用户提供创新、专业的健康产品和服务，助力预防型医疗的发展。而OHealth H1是现阶段OPPO交出的答卷，其是否能加速推动应对型医疗向预防型医疗转变，成为普通大众生活中的常用产品，还需要未来很长一段时间去验证，让我们拭目以待。