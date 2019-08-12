荣获德国设计金奖 努比亚Z20最强旗舰手机预约有好礼

作者：黑子可可

【天极网手机频道】上周，努比亚发布了其精心打造的 Z 系列拍照旗舰 Z20，不仅有着出色的摄影能力，在设计上也极具冲击。作为本次发布会的亮点之一，便是努比亚 Z20 获得了德国设计委员会颁发的2020年“德国设计奖”卓越产品设计奖计算机与通讯类别唯一金奖。亲临现场的德国设计委员会总经理卢茨・迪超特先生表示，“努比亚Z20将技术与美学的标杆提升到了一个新的境界”。代表着努比亚设计实力得到了国际顶尖设计机构的认可。

努比亚Z20是一款正面搭载6.42英寸19.5:9曲面柔性屏、背面搭载着 5.1 英寸柔性AMOLED屏幕的双屏曲面手机，其通过多层镀膜技术，在透射率和折射率中找到平衡点，实现了Z20背屏熄灭时完全隐藏，点亮后通透艳丽的视觉效果。并借助 AOD2.0 息屏显示功能，让每款 Z20 的设计又因人而异。

同时，Z20也是努比亚首款三摄旗舰手机，搭载着4800万像素索尼IMX586超高清主摄、1600万像素超广角、800万像素长焦副摄三大镜头，左右辅以双色温闪光灯和柔光灯，再加上光学防抖机构，组成Z20强大摄影硬件组合。正常拍摄由高解析力的 4800 万镜头完成，在超广角摄像头方面，则选用的是画面更宽、更接近人眼视界的122.2°，同时这枚摄像头还具备2.5cm的超近对焦距离，微距拍摄同样出色。而具备3倍光学变焦镜头，最大则可实现30倍混合变焦效果。

因为努比亚Z20的双面屏特性，让其后摄可作为前摄使用，即4800万光学防抖自拍主摄和122度超广角自拍副摄，更可以实现双屏同时显示的交互自拍功能，让努比亚Z20成为可能业内最出色的自拍手机。

性能方面，有了高通骁龙855 Plus的全新处理器加持，配合最大8GB+512GB的存储组合，坐享流畅顺滑的3D大型游戏体验。内置4000mAh超大电池与标配27W的PPS快充，则带来了持久快速的续航快充体验。

现在，努比亚Z20 已经在努比亚官方商城、努比亚京东官方旗舰店、努比亚天猫官方旗舰店、努比亚苏宁官方旗舰店接受预约。6GB+128GB版钻石黑配色售价仅3499元，中配8GB+128GB版三款配色售价3699元，最高配置的8GB+512GB版的锦鲤红、钻石黑配色售价则为4199元。8月16日正式首销，入手即赠努比亚Z20水晶触控保护壳，并享受白条6期免息优惠，此外还有以旧换新、好评有礼活动等活动。小伙伴们还可通过官网加入老用户感恩回馈，最高可得500元新品优惠券，还等什么？抓紧机会下手吧!

努比亚官网：https://shop.nubia.com/active/z20.html