2021年全球高端手机销量出炉：OPPO增长116%跻身前五

作者：毛毛

【天极网手机频道】近日，知名行业分析公司Counterpoint发布了2021年手机销量年度报告。报告显示，2021年全球高端智能手机(400美元以上)销售额同比增长24%，超过市场7%的平均增速，而高端手机份额也创下历史新高，增长至27%。

其中，苹果以 60% 的绝对份额继续引领市场，三星以17%的份额位列第二，紧跟其后的是6%份额的华为，小米由于小米 11 系列的推动实现了2个百分点的增长，以5%份额位于第四，OPPO则凭借Reno系列品牌重塑、高端Find系列热销以及2021后半年推出的OPPO 折叠屏机型Find N等，完成了全球市场116%的大幅增长，最终拿下全球高端智能手机市场第五位，而且在欧洲、印度、亚太地区等多个主流手机市场也挤进了份额前五。

在2021年，OPPO推出了旗舰级的Find X3系列，高端手机Reno6系列与Reno7系列也持续热销，年底更是推出了Find N折叠屏手机，作为OPPO首款折叠屏手机，OPPO Find N从握持感到体验感、耐用性上，都完成了重大突破，在短时间内就取得非常出色的成绩。



OPPO Find N



旗舰机型OPPO Find X3系列在屏幕、性能、影像上发挥着无短板的超强实力，也是当下旗舰市场第一梯队的表现，同时它还大幅改善了功耗，能够轻松应付各种应用场景。均衡的基础体验加上极具竞争力的特色功能，让OPPO Find X3系列成为旗舰机的翘楚之作。



OPPO Find X3 Pro



OPPO Reno7系列在性能配置、影像体验上力求平衡，手机影像的感光能力显著提升，同时配合上OPPO自研的各种算法，实现了更好的暗光拍摄和夜景拍摄，且得益于硬件级DOL-HDR功能支持，具备更强的动态范围能力，在暗光、逆光环境下对人像细节的捕捉和呈现比传统RGGB传感器也更具优势。这些软硬件的配合，让OPPO Reno7 Pro实现了出色的前后置摄像头成像效果。



OPPO Reno7系列



综合来看，OPPO凭借核心技术的创新应用，为智能手机领域带来变革性突破，力求用极致的产品体验推动OPPO品牌高端化探索，如今在高端手机市场取得全球第五的好成绩，也是意料之中。