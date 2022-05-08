谷歌Pixel 7 Pro曝光：家族式后置三摄，10月发布

作者：大飞哥

【天极网手机频道】5月8日消息，谷歌将会在5月11日举办Google I/O 2022开发者大会，届时我们有望看到中端新机Pixel 6a的发布。

但相较Pixel 6系列，大家更想知道有关今秋Pixel 7系列的新消息。

正好外媒TechGoing本周曝光了谷歌Pixel 7 Pro的保护壳，如图所示，谷歌Pixel 7 Pro依然延续了Pixel 6 Pro的设计语言，后置三摄采用了条幅式的横向排布，将背部机身一分为三，极具辨识度。

有媒体称，这三颗摄像头分别是主摄、超广角和潜望式长焦镜头，支持OIS光学防抖，算上镜头突起的厚度为11.2mm，不包含摄像头凸起的机身厚度为8.7mm。

Onleaks爆料称，谷歌Pixel 7 Pro将会配备6.7英寸或6.8英寸曲面屏，分辨率为1440p，刷新率为120Hz，中置挖孔，有望搭载第二代Google Tensor芯片以及12GB内存 + 512GB存储空间，还将全球首发新一代Android 13系统。

谷歌Pixel 6系列在去年10月17日发布后于当月底上架，虽然在初期系统Bug不断，但谷歌通过多次OTA逐一修复了问题，让整机的使用体验上了一个台阶。

作为原生Android旗舰手机，Pixel系列在去年首次采用了自研Tensor芯片，虽然在跑分数据上，就算iPhone Xs Max搭载的A12芯片在单核和多核测试中都击败了Google Pixel 6 Pro的Tensor芯片。但作为“亲儿子”，Pixel系列手机的Android使用流畅度依旧是业内独一档。

而Pixel 7系列预计也将会在今年10月前后发布，今年的新机除了外观，新一代芯片的计算能力能否有大幅提升？影像算法有没有新的升级和玩法则是更值得关注的两个方面。