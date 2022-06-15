高颜值实力派不惧挑战！618新品手机推荐

作者：云隐

【天极网手机频道】在618前夕，各家手机厂商均推出了不少新品手机，并且在618期间进行促销，相信不少小伙伴也心动不已。作为一款日常使用的电子产品，必然是兼具颜值与实力更能吸引大众的喜爱。然而，要在铺天盖地的营销信息中，获取有用的信息，属实是比较困难的。今天，小编为你们筛选了三款时尚新品，既具备超高颜值，又兼顾均衡性能，售价方面也算合理，足以涵盖大部分人的购机需求。

OPPO Reno8 Pro+

OPPO Reno8 Pro+官网售价8GB+256GB售价3689元，12GB+256GB售价3989元，同时支持24期免息付款。

外观：OPPO Reno8 Pro+拥有逍遥青、漫游灰、暗涌黑三款时尚配色，融入情绪与想象的潮流配色与一体化流线设计相辅相成，将极简、克制和淡然表现得淋漓尽致，带来一场浑然天成的视觉盛宴。同时，航空铝中框的加入，也塑造了舒适趁手的触感。

配置：6.7英寸的直面中置挖孔屏，支持120Hz刷新率与360Hz触控采样率;内置新一代神U天玑8100-MAX以及LPDDR5、UFS3.1高速闪存，塑造了更为均衡的功耗比，释放出相当不错的性能。对于运行《原神》60 FPS与《王者荣耀》120 FPS毫无压力，并且基本不会出现掉帧与卡顿的情况。

影像：5000万广角主摄+800万超广角+200万像素微距的后置三摄，融入OPPO首颗自研影像专用NPU马里亚纳MariSilicon X芯片，配合OPPO定制传感器以及人像算法矩阵，共同构成了双芯人像摄影系统。同时，在拍摄4K超清夜景视频方面也有着出色的表现，影像体验相当优异。

续航：80W闪充+4500mAh的组合，续航能力其实不算差，并且30分钟左右即可充满电。此外，其采用电池智能健康引擎，官方测试数据经过1600充放电循环，电池有效容量不低于80%，电池寿命更长。

vivo S15 Pro

vivo S15 Pro官网售价8GB+256GB售价3399元，12GB+256GB售价3699元，赠半年延保，指定整点赠耳机。

外观：vivo S15 Pro提供耀黑、盛夏两款配色，相比纯粹简洁的耀黑，弥漫着青春张扬气息的盛夏或许会更适合年轻用户。vivo S15 Pro将夏天海浪的颜色融入手机的后盖，配合萤石工艺，盛夏浪漫尽在手中。60度的微曲面设计，在手感上依旧轻薄舒适。

配置：vivo S15 Pro采用一块6.56英寸的E5 120Hz超感曲面屏，支持120Hz刷新率与1000Hz瞬时采样率;搭载天玑8100以及独显游戏芯Pro，双芯加持下的性能显然是扛得住考验的;搭配超大VC均热板、超大石墨烯散热片，带来出色的稳帧游戏体验。

影像：5000万像素主摄+1200万像素超广角微距镜头+200万像素黑白镜头后置三摄影像系统，配合vivo独有的影像算法，针对不同的拍摄场景进行优化，随手一拍便是大片。影像体验相当不错。

续航：4500mAh的大电池+80W双电芯闪充，35分钟左右即可充满电。搭配vivo的超级省电功能以及天玑8100功耗低的特性，整体续航能力大幅提升，足以满足用户的日常使用。

荣耀70 Pro+

荣耀70 Pro+官网售价8GB+256GB售价4299元，12GB+256GB售价4599元，支持24期免息付款。

外观：荣耀70 Pro+提供亮黑色、薄雾金沙、墨玉青三款配色，小编主推墨玉青，墨玉青氤氲着一股古典的韵味，从墨玉取色，融入玻璃之中，带来别有一番风味的典雅，妥妥的简奢风。全新流光四曲面设计，将视觉与触觉上的轻薄充分彰显出来，带来双重的感官盛宴。

配置：荣耀70 Pro+配备一块6.78英寸的OLED屏幕，支持120Hz刷新率与1920Hz高频PWM调光，超清更护眼;内置4nm制程工艺芯片天玑9000，配合GPU Turbo X技术，运行游戏时不仅帧率稳定，画面色彩也更加丰富，玩家指尖的操作即是在制造一场视觉盛宴。

影像：5400万像素主摄像头+ 5000万像素超广角微距主摄像头+ 800万像素3倍光学变焦摄像头后置三摄影像模组，无论是图片拍摄还是视频拍摄，均能稳定输出超清画面。同时，主角模式地加入，让视频拍摄对焦更为便捷，为创作者提供更多的可能性。

续航：4500mAh的大电池+100W超级快充，30分钟内即可充满，手机的续航能力在同档位手机中位列前排。充电器较之上一代，体积缩小四分之一，也变得更为便携。

以上三款新品手机，在外观设计上均有自己的独到之处，高颜值的标签却是名副其实，而它们本身也具备着不俗的性能，并不惧其他同档位手机的挑战。如果对于手机外观有一定追求的颜值党，可以考虑一下以上三款产品。目前，这三款手机也处在开售或预售状态，感兴趣的小伙伴不妨多了解一下。