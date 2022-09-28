有反转？苹果否认车祸检测是人工客服

作者：毛毛

【天极网手机频道】前几天有位视频博主在骑行摩托车时遭遇车祸，而他手上戴的最新Apple Watch Ultra支持车祸检测。当时博主遇到车祸时就触发了手表的车祸检测功能并且显示提醒他，该博主表示在大约30秒左右就接通了苹果人工客服电话询问其是否需要救援，如果需要救援会帮忙联系救援人员以及通知设备之前已经设置好的紧急联系人。正当大家一直在夸苹果人工客服的时候，苹果官方对此表示否认。

有汽车数码博主就此事向苹果官方求证，苹果客服表示Apple Watch车祸检测功能生效时会触发“是否需要救援”的紧急联系服务功能，如果选择该服务，则会联系医疗机构和提前设置好的联系人共享位置。如果10秒之后无人响应也会自动拨打紧急联系电话，但是不会连接到苹果客服。

无独有偶，国外一位博主也经历了一件非常相似的事情，只不过本人没遇上车祸也没有受伤，是固定在摩托上的iPhone 14 Pro Max在高速公路上遇到小坎给颠了出去屏幕摔裂了，当手机飞出去的时候蓝牙耳机立即提醒他“您的手机已断连”，音乐也随机停止播放。但毕竟是在高速公路上没办法立即下车寻找手机，博主只能先行离开。而独自躺在路上的iPhone 14 Pro Max先后给紧急联系人发送了博主遇到车祸的短信通知，然后自动报警。当所有人按照手机发送的定位来到现场之后发现只有一部手机，而博主本人也在“失联”45分钟后打电话通知家人表示自己没事。

虽然这件事比较乌龙，但确实可以证明苹果这项车祸检测确实有用，碰撞检测配备了新的双核加速度感应器和高动态范围陀螺仪，能够检测高达256Gs的剧烈加速或减速运动，同时还可以利用气压计监测车厢内部气压的变化，GPS可以识别更多速度变化的数据，而麦克风则能够识别车祸发出的典型噪声;SOS紧急联络一旦判断你遭遇严重车祸会帮你呼救。这个功能还可以和最新款Apple Watch无缝联动使用，在检测到重大车祸时，Apple Watch的屏幕上将直接显示紧急服务通话界面，如果检测到较小的车祸，则通过iPhone拨打电话，尽可能保证连接质量。

不管是不是人工服务，车祸检测功能确实是一件非常实用的功能。当然，这项新功能，衷心希望没人用得到，平平安安就是福。