iOS 16又出问题？部分苹果用户反映升级后Face ID不可用！

【天极网手机频道】自从苹果在今年6月份的WWDC2022上发布iOS 16以来，今年苹果所有的大版本更新系统都命运多舛，包括iPadOS 16较往年推迟发布，iOS 16问题不断等等，引来用户吐槽。而最近，又有用户发现，旧机型在升级iOS 16后导致iPhone的Face ID处于不可用状态。

近期，国外有不少用户报告称，在更新至iOS 16后自己的Face ID停止工作，出现问题。不过目前还不清楚有多少用户受到这一问题影响，但是从报告可以发现，很明显许多机型都受到了这一影响。如果之后被证实是由iOS 16系统导致这一问题的出现，那么算上之前的问题，iOS 16几乎是苹果历史上问题最多的系统。

早在iPhone 14系列发售之初，iOS 16就面临过一次巨大的激活问题，有相当数量用户受到影响无法激活手机。针对这一问题，苹果甚至提出让用户连接PC来激活这样愚蠢的方式。同时苹果在发售当日推出了修复该问题的iOS 16系统，不过对于无法激活系统的用户而言，这样的措施等同于无。

而在此之后，iPhone 14上的iOS 16更是问题频出，甚至出现能够让用户死机的严重Bug，这不禁让人怀疑，曾经严谨可靠的苹果今年究竟是怎么了。其实从一些开发者口中可以得知，自从iOS 11之后，整个iOS就进入了不稳定时期。

这主要是从iOS 11之后，iPhone在软件功能上的迭代所带来的功能堪称里程碑式的增长。而大量的功能点入驻系统导致一个一年更新一次的系统在测试方面有些跟不上节奏，从而导致系统往往在发布初期存在许多Bug，直到更新几个版本后才问题会有所缓解。

另外一个原因是，作为一个存在已久的系统，往往很多代码十分老旧。也有人通过解包看了iOS 15和iOS 16的容量大小，结果发现iOS 16的体积比起iOS 15要更小，要知道iOS 16可是在iOS 15的基础上更新了许多全新功能。

而要解释这一现象，唯一的可能就是苹果专门缩减了系统体积，一种方式是删除老旧代码，另一种方式是完全重写部分代码，用更高效的代码来完成体积的缩减。对于iOS这样一个庞然大物而言，删除老代码这样的行为将会牵一发而动全身，明显不靠谱。那么极有可能苹果是重构了部分代码，虽然解决了部分问题，但同时带来后遗症，造成一系列连锁反应。

所以在苹果完全解决系统问题之前，用户只能使用更加稳定的iOS系统。也能看出随着近些年来系统的不断迭代，苹果也暴露出了不少问题，这样的问题不仅困扰着苹果，同样困扰着许多OS开发厂商。

对于现在出现的Face ID失效问题，苹果并没有给出具体解决方案，也没有任何回应和评论。不过只要证实iOS 16导致Face ID失效，那么苹果将无法坐视不管。