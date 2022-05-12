同比增长8.1%！2022年第一季度国内平板电脑市场出货量约676万台

作者：墨将

【天极网手机频道】按照以往经验来说，全年的第一季度是平板电脑需求最淡的季节，尤其是春节后的3月份。市场需求通常在5月左右才开始升温，直到6月的“618”达到全年需求的第一个高峰。而根据IDC最新平板电脑季度跟踪报告显示，2022年第一季度中国平板电脑市场出货量约676万台，同比增长8.1%。

而随着适应新的市场形势，全球平板电脑2022年第一季度的出货量同比下降2.1%，达到3913万台。在全球平板电脑市场连续三个季度同比下降，一季度中国手机市场同比下降14.1%，PC市场同比增长只有0.1%的情况下，只有中国平板电脑市场逆势保持明显增长。

具体而言，2022年第一季度中国平板电脑消费市场：消费市场出货约621万台，同比增长17%。虽然过去两年，已经有大量的消费者购买了平板电脑且仍在使用周期内，但是中国平板电脑的家庭保有率在2021年只有19%，相比欧美等发达国家地区，依然较低。

2022年第一季度中国平板电脑商用市场：商用市场出货量只有54万台，同比下降42%。今年上半年的大量采购项目被推迟，乃至取消。而预期全年经济环境的恶化，也导致难以判断这些推迟或取消的项目是否还会在下半年恢复，甚至原本定于下半年的采购项目还能保留多少，都充满了未知数。

随着苹果的缺货情况逐渐得到改善，以及各厂商陆续更新产品线或新品上市，优惠力度减少，2022年第一季度中国平板市场均价明显回升。但是由于产品创新力的不足，对消费者的吸引力下降和行业参与者的增加，市场竞争不断加剧，在即将到来的“618”年中促销中，“价格战”将会难以避免。

虽然2022年第一季度中国平板电脑市场出货量同比增长，但作为人们生活中并非必需品的平板电脑。随着全国健康状况好转之后，消费者支出减少，增长趋势是否还能持续将打上一个问号。而经济环境不被看好也将导致消费者收紧消费，“性价比”将会成为下半年各家新品的主要卖点，预计未来国内平板电脑均价或将有所回落。