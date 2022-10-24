三星S23详细参数曝光，或为首款小屏骁龙8 Gen 2旗舰！

【天极网手机频道】骁龙8 Gen 2发布在即，此前三星Galaxy S23就成为了首款入网的骁龙8 Gen 2机型，不过当初并没有太多配置信息。三星虽然在国内的份额所剩无几，但是作为老牌机皇，下一代机型还是吸引了不少用户的目光。而现在，就有人晒出了三星Galaxy S23更为详尽的配置参数信息。

根据之前的爆料信息，三星Galaxy S23电池额定值为3785mAh，典型值为3900mAh±，采用6.1英寸1080P柔性直屏。在配色方面，此前有消息称，三星Galaxy S23系列基本配色将至少包括米色、黑色、绿色、浅粉这五种。

从曝光的渲染图来看，Galaxy S23采用6.1英寸居中打孔显示屏，预计搭载12MP前置摄像头。此外，三星Galaxy S23搭载高通骁龙8 Gen 2处理器，配备更大的内存和电池。

在此之前，国行版本的Galaxy S23、S23 +和S23 Ultra都获得了3C认证。认证显示，Galaxy S23和 Galaxy S23+都配备了相同的EP-TA800充电器，设备标识符确认这些设备是为中国市场准备的。而Galaxy S23 Ultra有些出乎意料地也是25W充电头，不过外界猜测该机的国际版仍然会支持最高45W的充电速率。

而最新的消息显示，全新的三星Galaxy S23总体上将延续前作Galaxy S22的设计，依旧将采用一块6.1 英寸FHD +屏幕，刷新率为120Hz。而其最大的升级之处则在于将搭载高通骁龙 8 Gen2 旗舰芯片，配备8GB内存，后置5000 万+1200 万+1000万的三摄相机模组，电池为3900mAh，支持25W有线、15W无线充电。

总体上与之前曝光的配置信息相差无几，作为这次备受关注的旗舰芯片，骁龙8 Gen 2在堆料方面也毫无保留。这颗芯片基于台积电4nm工艺制程打造，采用全新的“1+2+2+3”八核心架构设计，其中超大核升级为X3核心，相比X2核心性能提高了22%，大核升级为A715核心，相比A710核心性能提高了5%，能效提高了20%，小核依旧是A510核心，安兔兔突破120万分问题应该不大。

在基带方面，骁龙8 Gen2将会采用下一代的5G调制解调器骁龙X70。官方表示，骁龙X70将支持10Gbps 5G的峰值下载速度，还带来了让人耳目一新的先进功能，比如四载波聚合、高通5G AI套件和高通5G抄底延时套件等等

从目前已曝光的渲染图中可以看出，三星Galaxy S23尺寸比上一代略大，约为146.3 x 70.8 x 7.6毫米。渲染图还显示，Galaxy S23将使用与Galaxy S22完全相同的设计，只是去掉了摄像头模块的框框，改成了和S22 Ultra类似的独立摄像头排布。

可以看出这是首款被曝光的小屏骁龙8 Gen 2旗舰机型，但目前并没有确切的发布日期等信息。不过根据三星往年的发布节奏来看，大概率会在明年的1-2月之间发布全新旗舰机型。