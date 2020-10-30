华为发布Mate30E Pro 5G手机：搭载麒麟990E处理器，售价5299元起

作者：白璐

【天极网手机频道】10月30日消息，今天下午华为正式举办了华为Mate40系列发布会，本次发布会除了万众瞩目的华为Mate40系列，还推出了华为Mate30E Pro 5G手机。

根据介绍，华为Mate30E Pro 5G手机的规格基本与去年的华为Mate30 Pro 5G手机保持一致，主要的变动就是处理器，由原来的麒麟990 5G变成了麒麟990E 5G。

麒麟990E的GPU是14核Mali-G76，NPU为大核+微核的双核达芬奇架构。作为对比，麒麟990 5G是16核Mali-G76，NPU为双大核+微核，也就是麒麟990E跟麒麟9000E的做法类似，减少了GPU核心及NPU核心。

CPU方面变化不大，采用的是7nm EUV工艺，依然是8核架构，2个超大核Cortex-76核心，频率2.86GHz，2个大核A76是2.36GHz，4个小核A55是1.95GHz。

价格方面：华为Mate30E Pro 5G手机的8+128GB版售价5299元，8+256GB版售价5799元。作为对比，华为Mate30 Pro 5G手机8+128GB售价是5899元、8+256GB版售价是6399元，也就是说华为Mate30E Pro 5G要便宜了600块钱。