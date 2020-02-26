升级5G不加价华为Mate Xs售16999元 比海外便宜2000元

作者：高志伟

【天极网手机频道】2月26日，华为官宣最新发布的折叠屏手机Mate Xs售价为16999元，与去年发布的Mate X价格一致。同时，华为Mate Xs于今日10：08开启预约，3月5日10：08正式开售。华为Mate Xs公布的海外售价为2499欧元，约合人民币19063元。

对比上代产品，华为Mate Xs硬件方面最大升级在于采用了麒麟990 5G芯片，可以提供更强大的性能以及5G连接体验。同时软件方面，华为Mate Xs升级基于Android 10的EMUI 10.0.1，不仅继续支持智慧分屏、平行视界等功能，同时还带来了多屏协同、全新多窗口交互、侧边多任务快捷栏等功能。

为提升折叠屏耐用性，华为Mate Xs采用全新锆基液态金属凝练鹰翼折叠以及航天级双层聚酰亚胺柔性材质保护屏幕。

其他方面，华为Mate Xs拥有8GB内存，256GB存储(最高支持256GB存储扩展)，支持SA/NSA双模5G。展开状态屏幕为8英寸，分辨率2480*2200;折叠态6.6英寸主屏分辨率2480*1148，6.38英寸副屏分辨率2480*892。后置徕卡四摄(对折时，手机后置即前置)分别为： 4000万像素超感光摄像头(广角，f/1.8光圈)+1600万像素超广角摄像头(f/2.2光圈)+800万像素长焦摄像头(f/2.4光圈，OIS)+ 华为 Time-of-Flight(ToF)摄像头，支持自动对焦(相位对焦/反差对焦)，支持AIS防抖。

手机电池容量4500mAh，支持最高55W超级快充，不支持无线充电，支持NFC，机身重量约300克。