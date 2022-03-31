中邮Hi nova 9 SE入网，证件照与配置参数曝光

作者：毛毛

【天极网手机频道】近日有数码博主发现，中邮通信旗下新机Hi nova 9 SE已经入网。根据工信部公布的信息显示，Hi nova 9 SE支持5G，拥有6.78英寸2388×1080的LCD屏幕，后置是星耀双环设计的1亿像素四摄模组，配备1.08亿像素主摄+800万像素超广角+200万像素微距+200万像素景深镜头，前置1600万像素镜头。提供亮黑色、梦幻贝母、梦幻冰蓝三款配色;内置3900mAh电池，并支持66W快充。

根据信息来看，Hi nova 9 SE核心配置采用的是主频为2.2GHz的八核处理器，从参数看可能是联发科天玑700处理器，天玑700采用7nm制程工艺，CPU部分由2个2.2GHz的ARM Cortex-A76大核和6个2.0GHz的ARM Cortex-A55小核组成，GPU集成基于ARM新一代Valhall架构，主频高达950MHz的双核心Mali-G57，旨在为大众市场带来先进的5G功能和体验。另外，Hi nova 9 SE配备了8GB的运行内存以及128GB的存储。不过Hi nova 9 SE运行的是中邮基于安卓定制的UI。

其实去年12月中邮 Hi nova 正式发布了 Hi nova 9 系列手机，其中Hi nova 9 Pro搭载了骁龙 778G 5G 处理器，可实现 100W 快充，是一款定位为中高端的5G手机，售价2999元起;至于Hi nova 9 SE的价格大概率也不会相差太多。