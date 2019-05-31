巧用手机这个功能 轻松拍出另类唯美夜景

作者：景博健

【天极网手机频道】随着手机拍照能力的愈加强大，现在即便是在晚上也是能拍出非常绚丽和清晰的夜景照片，而笔者要教给大家的是利用手机来拍摄出一种另类的夜景。相信有不少的小伙伴也都见过下面这样的夜景照片，觉得有一种朦胧而又唯美的感觉，自己有时候也想拍出同样的效果，但又找不到技巧。而其实这非常的简单，只需要找到适当的场景然后使用手机内置相机的一个简单的功能就可以轻松拍出同样的效果。

本次拍摄我选择的手机是联想Z6 Pro，搭载了高通骁龙855旗舰处理器，配备了4800万像素主摄像头（f/1.8）+1600万像素超广角摄像头（f/2.2）+800万像素长焦摄像头（f/2.4）+200万像素超级视频摄像头（f/1.8）的四摄，多个镜头相互配合可以应对多种场景的拍照需求，也可以完美胜任我们本次的拍摄。

想要拍出好的效果首先要做的就是选好景。一般来说，无论是白天还是晚上我们在拍摄照片时都会选择相对靓丽的景色，而我们今天要拍的这种题材对景色本身的要求并不高，因为基本都会因为散景而虚化掉，但它对光源的需求是非常的高的，并且最好几种不同的类型和颜色的光源，这样效果才会更好一些。

在寻找好景色后剩下的事情就非常容易了，我们只需要将联想Z6 Pro调节到专业模式（有些产品可能叫手动模式），然后拍照界面会有几个可调节项，分别是感光度、对焦、快门时间、白平衡以及测光方式，我们只需要对准拍摄的景物，然后调节对焦，让它处于在一个完全失焦的状态下便能看到想要拍摄出的那种散景的效果。并且可以通过调节对焦来控制散景的程度，主要就是光斑的大小。这里需要说一下，光斑如果太过弥散会相互重叠，有时候会显得有些乱，根据不同的情况可以适当的调节对焦来获得更好的效果。

下面就展示一下我使用联想Z6 Pro在不同的地方拍的几张照片，其中有喧闹一些的商业街，也有车来车往的马路旁，或是夜晚寂静的游乐园等等。每张照片都有着不同的效果，而相较于我们平时拍摄的那种夜景照片也是别有一番意境。

商业街样张

游乐园样张

街边样张

我们也可以把两种夜景放在一起来感受不同的美感。从上面的照片可以看出出了联想Z6 Pro在光线不足的晚上也能拍摄出非常清晰透亮的照片，无论是色彩的还原还是明暗细节的还原都做得不错，而下面的照片则展现出一种朦胧的美感，可以说各有特色，效果也都非常不错。

对比样张

是不是非常的简单，一学就会有木有。当然，这个技巧除了可以在拍摄夜景时使用，在室内或者遇到光源丰富的地方时，我们同样也可以使用手机拍摄一些另类风格的照片，也都有着其独特的美感。

室内样张

大家是不是已经Get到这个技巧了，快去自己去拍几张照片秀个朋友圈吧，相信你会成为大家关注的焦点的。