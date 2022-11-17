realme新品越级来袭！真我10系列+Buds Air 3S同步登场

【天极网手机频道】realme于11月17日在厦门举行真我10系列新品发布会，推出真我10 Pro+、真我10 Pro和真我10三款新品，并在发布会上同步带来真我Buds Air 3S。作为真我数字系列回归国内的首秀，真我10系列在屏幕、影像、设计、性能体验等方面，不仅带来真带来全面越级，2160Hz超高频调光旗舰曲面屏、1mm窄边旗舰LCD直屏，让它在发布之前就备受关注。

真我10 Pro+搭载耗费亿元打造的2160Hz旗舰曲面屏，既能保持暗光下的色彩显示准确性，又能解决低亮度频闪明显的问题，带给用户更加舒适的用眼体验。全新的COP Ultra封装工艺实现2.33mm的超窄下巴。更清晰的旗舰类钻排列屏幕，120Hz十亿色显示、16倍触控分辨率、1260Hz瞬时触控等越级屏幕配置。

真我10 Pro+带来自研X-touch防误触算法、0.65mm二次钢化高强度玻璃等越级亮点，让屏幕的方方面面都卷到行业顶级的水准，为用户创造越级的使用体验。立体双扬声器、多功能增强版NFC、车道级双频GPS导航、屏下光感指纹等旗舰体验，真正卷到极致。

真我10 Pro+出厂即搭载realme UI 4.0的真我手机，带来全新的智能交互体验，更流畅、更高效、更智能。新一代1亿像素超感光主摄支持全新9合1像素融合技术，带来清晰明亮的拍摄体验，搭配HyperShot旗舰影像架构，让成像速度、画质以及夜间拍摄能力都大幅提升。

真我10 Pro搭载6.72英寸旗舰级LCD直屏，新一代微边框工艺方案实现1mm窄边框。手机首发隐藏式缓震微缝连接工艺，让边框与玻璃直接结合，在确保防水、防静电的同时，做到极窄边框效果。为保证屏幕显示的完整性，真我10 Pro采用集成式光感设计，将光线传感器放在听筒的中框位置，进一步缩小屏幕边框，让手机屏占比达到93.76%。

在外观方面，真我10 Pro同样拥有星曜之光”和“夜”、“海”三款配色。机身采用直角边设计，整体线条更加硬朗，机身厚度仅有8.1mm。真我10 Pro同样搭载亿级像素影像系统和realme UI 4.0系统，带来影像与系统方面的越级体验。33W智慧闪充+5000mAh超大电池、最大12GB+256GB大内存，配备立体双扬声器+200%超大音量。售价方面，真我10 Pro 8GB+256GB版本售价为1599元，12GB+256GB版本售价为1899元。

真我10也在本次发布会上同步亮相，产品上市一周出货量超过10万台。真我10搭载33W智慧闪充+5000mAh超大电池的闪充配置，最大8GB+256GB大内存组合让手机使用更流畅。真我10售价1299元起。

与真我10系列一同发布的还有真我Buds Air 3S，采用全新研发的蓝鲸振膜、11mm低音大动圈，支持杜比全景声Dolby atmos，为用户带来媲美千元级耳机音质的震撼听感。新颖的“乐”光宝盒设计、鲸鳍耳翼设计的耳机杆拥有佩戴舒适、稳固等特点，30小时超长续航、自定义EQ调音、69ms游戏低延时等全方位的越级体验。耳机售价199元，首销限时价169元，真我老用户领取20元优惠券后，到手仅需149元。

真我10 Pro+与真我10 Pro将于11月17日15:30正式开启预售，11月24日0点线上、线下全渠道正式开售。参与线上预售享6期免息分期，购买真我10 Pro+还可加赠一年碎屏险，线下门店购机更有首销惊喜福利。更重要的是真我面向Q系列和X系列的老用户，推出专属的以旧换新加码福利。真我Buds Air 3S也将同步预售、开卖。