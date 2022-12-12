15秒破亿！iQOO 11今日开售，售价3799元起

【天极网手机频道】近期，iQOO发布了数字旗舰iQOO 11系列，凭借着第二代骁龙8移动平台、自研芯片V2、2K E6 144Hz全感屏等顶尖配置，成为目前市面上规格最高的2K直屏旗舰，再次引发大众的热议。今日，这款高性能旗舰正式开售，售价3799元起，开售仅15秒，销售额便破亿，深受消费者的青睐。

配置方面，iQOO 11主要搭载高通骁龙8 Gen2处理器，配合UFS 4.0和LPDDR5X，再次刷新“性能铁三角”的称号，性能水平再次引领手机行业。同时，依托于自研V2芯片「提升帧率」与「优化功耗」两种模式，能够让手机长时间保持稳帧低耗的状态，带来更加均衡稳定的游戏体验，它因此也成为了KPL/KIC赛事官方指定用机。

屏幕方面，iQOO 11搭载一块6.78英寸2K E6超清大屏，支持最高屏幕刷新率144Hz、瞬时触控采样率1200Hz、全局最高亮度1100nit、LTPO4.0、1440Hz高频PWM调光以及1.6万级调光等技术，堪称行业天花板级别的屏幕，带来更加精准色彩显示的同时，也能缓解用户的眼部疲劳。

影像方面，iQOO 11采用“5000万像素超感光大底主摄+1300万像素2倍光学变焦镜头+800万像素超广角镜头”后置三摄影像模组，配合V2芯片的19种王牌影像算法硬化、重塑芯片结构和DLA 芯片加速器三大技术，带来精彩纷呈的影像体验。

充电与续航方面，iQOO 11搭载120W超快闪充和5000mAh双电芯大电池的组合，25分钟左右即可将手机充满电，整体充电与续航能力相当不错。由此来看，iQOO 11不仅充得快，玩得也更久。

售价方面，8+128版本售价3799元;8+256版本售价4099元;12+256版本售价4399元;16+256版本售价4699元;16+512版本售价4999元。同时，双十二同步火热销售中，12.8-12.12部分机型至高24期免息，以旧换新限量抢5199元补贴，购买新品iQOO 11系列和Neo7 SE限时加赠半年延保和入耳式耳机，新年惊喜不容错过，感兴趣的朋友可得抓紧机会了。