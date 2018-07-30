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荣耀Note10明日揭晓：哪些新技术值得期待

天极网手机频道 2018. 07. 30 作者：无名氏 责编：王跃锐
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责任编辑

　　【天极网手机频道】荣耀Note10将在7月31日正式发布，随着时间的推移，荣耀手机官方微博的频频爆料，让荣耀Note10的神秘面纱正在被逐渐揭开。


荣耀Note10发布会海报

　　在7月27日，荣耀官方微博放出了倒计时4天的海报，同时配上“老板说：‘5000这数字史无前例。’”，5000的数字，对于熟悉手机的用户来说，它最大可能的就是电池容量，而5000mAh的电池，则说明了荣耀Note10拥有十分出色的续航能力。


荣耀Note10发布会海报

　　第三天的倒计海报则是以“女友说：‘现场的感觉真好。’”为主题，从海报上透露的信息来看，荣耀Note10将会搭载更好的外放系统，可能带来的双音响系统能够带来更COOL的音效，全面体验“现场”的感觉。


荣耀Note10发布会海报

　　在昨天，荣耀官方微博的则已“4S店销售说：‘这是双涡轮发动机。’”为主题，大家都是荣耀已经用上了GPU Turbo技术，但这一次的荣耀Note10将采用“双涡轮”，那另外一个又是什么？笔者看来有两点，第一是CPU加速技术，提升CPU主频来提升性能;第二种则是内存或存储盘加速，让手机拥有更加出色的性能。


荣耀Note10发布会海报

　　今天早上，荣耀官方微博再次更新：“游戏主播说：‘我想吃盘凉鸡!555。’”， 意味着荣耀将会在Note10中加入新的散热技术，让手机的温度控制更加出色。

　　关于荣耀Note10的谜题：大容量电池、高保真外放、双加速技术、更好的温控都将在明天正式揭晓，敬请关注!

作者：无名氏责任编辑：王跃锐）
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