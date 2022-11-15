天玑9200首个量产机跑分曝光，vivo X90翻车了？

【天极网手机频道】随着vivo正式官宣11月22日将带来vivo X90系列机型，有关该系列新机的数据也开始密集出现在网络上。最近，vivo X90就已经现身GeekBench 5，揭示了首款天玑9200芯片机型的跑分详情。

之前的联发科新品发布会中，官方介绍天玑9200在架构方面迎来比较大的变化。首先是大核方面从去年天玑9000的X2超大核升级到了今年的X3超大核，并且去年在X2超大核上首次移除了对于32位应用的支持，因此减少晶体管简化整体设计。

天玑9200在三丛集的核心频率上与去年保持一致，X3超大核3.05GHz，A715大核2.85GHz，A510小核1.8GHz，并且拥有8MB的三级缓存和6MB的系统缓存。官方宣称，天玑9200在GeekBench 5中相较前代天玑9000在CPU单核性能方面有着12%的提升，多核方面有着10%的提升，同时散热能力提升10%，相同性能下功耗降低25%。

并且在官方放出的测试成绩中，天玑9200单核成绩为1424分，多核为4471分。而这次vivo X90上的天玑9200在GeekBench 5中单核仅有1353分，多核也只有4055分。在面对高通骁龙8 Gen 2时，vivo X90上的天玑9200可以说一败涂地。搭载骁龙8 Gen 2的三星S23和vivo X90 Pro+分别跑出了单核1524/1485和多核4597/4739的高分，这么一看似乎vivo X90上的天玑9200翻车了？

从测试上来看，这款vivo X90标准版采用12GB LPDDR5内存，可能是前期的调校偏向保守，导致最终的跑分比较低。根据已有信息，这次vivo X90系列将会包含三款新机，分别是vivo X90、vivo X90 Pro以及vivo X90 Pro+，前两款机型都将搭载天玑9200芯片，而最后一款则会搭载骁龙8 Gen 2。

不过虽然这次vivo X90标准版在GeekBench 5中CPU成绩不理想，但联发科一直重点宣传的都是天玑9200强劲的GPU性能。所以即使天玑9200的CPU在现有调教下没有达到用户预期，可是GPU依然值得让人期待。

天玑9200采用了Immortalis-G715 MC11的GPU，不仅支持移动端的硬件光线追踪技术，而且官方宣称在GFXBench曼哈顿3.0测试性能比天玑9000提高32%，功耗反而降低了41%。

网友自己的测试中，天玑9200在GFX 1080p曼哈顿3.0离屏测试中成绩达328 Fps，GFX 1080p曼哈顿3.1离屏测试成绩达228 Fps。相比之下，根据高通官方公布的数据，骁龙8+ Gen 1的GFX 1080p曼哈顿3.0离屏测试成绩为281 Fps，GFX 1080p曼哈顿3.1离屏测试成绩为188 Fps，联发科天玑9200有大幅领先。

《极客湾》同样针对GPU做了测试，在GFXBench 5.0测试中，天玑9200的GPU跑到了66.4帧，比起A16的53.3帧和A15的53.6帧都有着大幅度的提升，甚至有着一丝碾压的味道。

这次vivo还和联发科深度合作，还在V2影像芯片中与天玑9200打通链路，足以看出两家合作之密切。所以有理由相信，目前泄露的vivo X90跑分并不能真实表现出零售版机型性能，其中影像因素太多。或许这一切的答案，都要等到11月22日vivo正式发布vivo X90系列机型之后才能得到解答。