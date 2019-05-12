realme X下周发：DC调光＋边玩边闪充＋杜比全景声

作者：白璐

【天极网手机频道】5月12日消息，随着realme X系列新品发布时间的临近，realme 官方在微博上已经开启了预热模式。今天，realme CMO徐起再透露新机细节，表示realme X系列将支持DC调光、边玩边闪充的VOOC 3.0和杜比全景声。

徐起表示，realme X将支持屏幕DC调光，开启该功能后，在屏幕低亮度下，其可降低屏幕闪烁而产生的视觉疲劳感，提高用户的视觉体验。

realme新机

在realme官方微博谈及“除了充电快，VOOC闪充3.0 还有哪些优点”，他强调realme X的所搭载的VOOC闪充3.0亮点在于可以边玩游戏边闪充。

此外，今天徐起还爆料，realme X将具有杜比全景声功能，他放出了来自realme X系统设置界面的截图，他表示realme X打开了杜比全景声玩王者荣耀，感觉团灭都是一种享受。

综合之前的消息，realme X将搭载汇顶内部代号为G2.4的最新一代光感屏幕指纹，传感器尺寸比上一代提升44%，还升级成3P的镜片组合，光学信号强度有了飞一般的提升。

根据官方公布的信息，realme X采用了升降全面屏，屏幕尺寸为6.5英寸，分辨率为2340×1080，屏占比达到了91.2%，材质为AMOLED，官方称可升降20万次。



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核心配置方面，realme X有望搭载高通骁龙710AIE处理器，配备6GB内存，前置1600万像素，后置4800万+500万双摄，其中主镜头为索尼IMX586，电池容量为3680mAh。

realme新品发布会将于5月15日(下周三)在北京正式举行，该机“敢越级”定位也是值得我们期待。