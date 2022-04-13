OPPO携手中国移动支持5G新通话业务，为用户带来超清视频通话体验

作者：毛毛

【天极网手机频道】根据最新消息，OPPO今年与中国移动通力合作开展了VoNR(Voice over New Radio)的终端侧测试扫网工作，并且先后完成了VoNR的遍历性测试和全国20多个城市的拉网测试，顺利推进了VoNR的成功商用。与此同时，得益于中国移动5G新技术的广泛应用，中国移动5G新通话产品正式发布，成为全球首个率先推出5G新通话试商用的电信运营商。

据介绍，中国移动携手OPPO面向不同用户推出的5G VoNR超清视话、5G视频客服、无障碍通信功能、屏幕共享、远程协作、AR趣味通话、互动彩铃等功能，旨在为广大消费者提供随时随地可视化、互动性、高感知的超清视频通话体验。

目前，国内30省的地市级城区网络均已支持VoNR功能，OPPO用户无需任何操作，中国移动会自动为机主开通5G VoNR超清视话功能，可直接拨打视频通话，真正实现“拨号即可见，通话面对面”，仅仅消耗国内语音分钟数，无需额外付费，同时也不消耗数据流量。相比起2G/3G/4G网络下的通话，5G VoNR超清视话功能可以充分利用5G网络低延时、超宽带等特性，为用户带来超低延时、720p超清画质、不耗流量和一键接通视频通话等体验上的优势。

去年发布的《5G VoNR+白皮书》指出，5G VoNR+实时音视频业务和通信技术的发展与运营商网络架构的演进互为依托，相互促进，逐渐呈现出高清化、交互式、沉浸式及开放性趋势，极大拓展了传统实时音视频通信的内涵。

一个新时代的到来，意味着一个新的生态系统的建立。相信在不远的未来，5G新通话业务将彻底改变整个话音产业的业态，OPPO也将继续携手运营商伙伴，通过紧密协同、联合测试等工作探索和优化更多5G应用场景，为消费者带来革命性的通话体验的同时创造更美好的科技体验。