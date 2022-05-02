内存焦虑：为什么手机的内存越做越大？

作者：林夏

【天极网手机频道】如今，大众对于手机的依赖性，已经无法避免，甚至可以说是深入骨髓了。而对于普通大众来说，手机的性能基本都过剩了，不会再因为处理器去更换手机，反而因为其他一些特殊原因需要更换手机，例如：电量焦虑、内存焦虑等。今天，小编正是想和你们聊聊关于“内存焦虑”的问题。

当我问身边的朋友为什么换手机的时候，我的朋友们基本都说“因为内存不够用了”，由此产生了所谓的“内存焦虑”。内存为什么会不够用？我想了想了，可能有以下两方面的原因。一方面，随着各大程序软件内在功能的逐步完善，以及软件种类的增多，人们对于手机的依赖性也源于此，软件所需要占据的手机内存自然也在不断提高，自然也就促使用户需要更大的内存来安装软件。

以《王者荣耀》这款游戏为例，下载时的所需内存为1.92GB，但进入游戏更新过后，手机占据的内存达到9.13GB，而且还不包括内部游戏人物模型、极致画质、游戏其他模式等内容的下载。一款游戏将近10GB，对于手机来说算是不小的负担了，更何况还有其他软件。

另一方面，用户产出与缓存内容的需求逐渐变大。在手机功能多样化的趋势下，激发了用户的分享欲，图文、视频等内容不断被产出并储存于手机里，长此以往手机的内存自然是不够用的。同时，手机软件在使用的过程中，会产生一定的缓存，大部分缓存涉及学习与工作的文件资料，用户不敢随意清理，这也加剧了手机的内存负担。

以小编的微信为例，我是每隔一个月就会定期清理手机微信的缓存，除了日常工作缓存的文件之外，基本并不缓存任何东西，所需的内存仍需要占据10GB左右。这对于需要借助微信进行主要工作的用户来说，微信的缓存只会更大。更为重要的是，用户没法预判目前的文件以后是否会需要用到，所以不敢随意清理内存，久而久之也就积累下来了。

在这种情况下，用户对于内存的迫切需求，促使手机厂商推出越来越大内存的手机，以满足市场的需求。在如今的市场上，128GB是最低配置的内存选择，最高的内存配置也早已达到1TB。厂商与用户的相互作用下，“内存焦虑”也成了越来越多人的困扰。对此，小编还是建议用户采用“适度原则”，形成良好的使用习惯才是解决“内存焦虑”的关键。

在日常使用手机的过程中，手机缓存产生的无用内存，小编建议做好文件分类，定期清理。例如微信可以定期删除不需要的内容，不确定的文件可以做好便签，收藏至“收藏夹”，需要使用时再下载回来;视频、音乐软件等在线播放软件，使用久了也需要清除掉缓存，联网时即可再度播放，如此一来能够节省大部分空间。同时，对于长期不使用的软件，可以选择卸载，需要时再重新安装，毕竟如今手机安装软件的速度也是相当快的。

手机发展至今，大众的需求衍生出了很多问题，在高新技术的推动下，很多问题基本都得到了解决，用户因此有了更多的选择。电量焦虑，手机厂商加大了电池，加快了充电速率，大大提升了手机的续航能力。内存焦虑，手机扩大了内存，提供多种版本可选，解决用户的困扰。即便如此，小编还是希望你们能够了解自己真实的需求，选择适合自己的产品，才能将产品的价值最大化。