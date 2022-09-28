无需联网一键解锁车辆，OPPO NFC 车钥匙将支持宝马品牌车型

作者：墨将

随着各大手机厂商不断深入IoT领域，与车企的联动成为了至关重要的一环，除了打造智能车机系统之外，数字钥匙成为了当下非常热门的词汇。作为率先深入研究的品牌，OPPO在数字钥匙领域不遗余力地快步发展。此前OPPO数字钥匙已适配特斯拉、理想、小鹏等品牌的众多车型，现在又有更多车型加入。9月27日，OPPO宣布NFC车钥匙即将支持宝马品牌车型*。OPPO Find X5 Pro将通过OTA首批升级支持，更多机型持续适配中。

官宣海报

天极网了解到，本次适配于宝马品牌车型的数字车钥匙基于NFC技术，操作简单、便捷。用户只需将手机上端靠近驾驶侧门把手上的感应区，即可一键解锁车辆。待数字钥匙激活完成后，手机解锁车门与发动车辆均无需联网，在手机低电量模式下也可正常使用。

此外，OPPO非常重视数字车钥匙的安全性与隐私性，通过手机端、车端的安全芯片和加密算法，为用户数据的安全保驾护航。

「OPPO 智行」是OPPO于2021年正式推出的智慧出行解决方案。基于OPPO硬件、软件技术与互联网服务能力，为用户提供包括数字车钥匙、手机车管家、OPPO Carlink车机互联等多项贴心出行服务。目前，已有超过 80 家品牌采用「OPPO 智行」解决方案，预计在2022年内实现1500万辆车的技术落地，为更多用户带来稳定可靠、高效便捷的出行体验。

*使用OPPO | 宝马 NFC数字车钥匙需要满足以下条件：

l 车辆需要装配舒适进入功能，并已开通宝马互联驾驶服务。

l BMW数字钥匙功能与配置以实际车型配置为准，车型持续更新，车型参考列表如下： 2020年生产的出厂集成等级大于等于07/20的如下车型：BMW 3系，全新BMW 4系双门轿跑车、新BMW 5系、新BMW X5、全新BMW X6、创新BMW X7、全新BMW X5M、全新BMW X6M、全新BMW 8系和全新BMW Z4敞篷跑车和创新纯电动BMW iX3

2021年生产的出厂集成等级大于等于07/21的创新BMW iX和出厂集成等级大于等于11/21的创新BMW i4

2022年生产的出厂集成等级大于等于03/22的全新BMW i3和出厂集成等级大于等于07/22的新BMW 3系可支持BMW数字钥匙。



