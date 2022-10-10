腾讯收购黑鲨计划搁浅 黑鲨VR业务成裁员重灾区

作者：夏初

【天极网手机频道】10月10日消息，有知情人士透露，腾讯对黑鲨科技的收购计划“不顺利”，已经暂时中止，此前曾考虑以投资形式与黑鲨科技合作。对此黑鲨CEO罗语舟表示无可奉告。



罗语舟

2022年初有消息传出，腾讯拟收购游戏手机公司黑鲨科技，收购后，黑鲨整体将并入任宇昕主导的腾讯集团平台与内容事业群(PCG)。根据当时的报道，“黑鲨估值30亿元，腾讯砍到了26-27亿元左右”。

但是腾讯的这次收购似乎并没有想象中的顺利。

近日有内部人士消息称，黑鲨正大幅收缩岗位数量，裁员比例近50%。VR项目为裁员重灾区，年初招聘的大量VR业务员工被裁退，仍处于试用期的人员均被一次性清退――VR业务裁员比例达到60%。另有知情人士透露，腾讯对黑鲨的收购计划搁浅是黑鲨裁员的一大原因。

实际上，在腾讯收购消息传出后，黑鲨就开始了在招揽VR人才方面动作频频。黑鲨创始人、原CEO吴世敏也已经重新回归。而公开资料显示，黑鲨上一次拿到外部融资已经是四年前，没有了腾讯的收购，黑鲨登上元宇宙、VR的这张船票恐怕很难兑现。

黑鲨科技于2017年成立，联合创始人吴世敏和罗语周均为华为出身。黑鲨科技于2018年实现手机量产、基本达到盈亏平衡，并且在2020年和黑鲨与腾讯游戏联合发布腾讯黑鲨游戏手机。目前黑鲨科技有黑鲨5 Pro等多款手机，还有散热背夹、游戏耳机、游戏手柄等外设。黑鲨游戏手机也是业内较为知名的游戏手机产品，与ROG游戏手机、红魔游戏手机、联想拯救者手机等齐名。

市场调研机构Canalys的报告显示，iQOO目前占据国内游戏手机市场23%的市场份额，紧随其后的是Redmi与realme，黑鲨以约13%的份额位居第四。