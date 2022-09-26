脚踏实地又仰望星空：骁龙平台为何广受合作伙伴与用户青睐

作者：夏初

【天极网手机频道】8月末，骁龙嘉年华在成都隆重举行，这届骁龙嘉年华是高通首次打造的大型线下数字娱乐盛会，携手运营商、智能手机厂商、汽车厂商和电商等100多家行业合作伙伴展示近千款顶尖科技产品，为广大科技爱好者、游戏玩家和Z世代人群，带来集科技、电竞和潮玩于一体的综合数字娱乐体验。

本届骁龙嘉年华是高通技术进步的缩影，不仅为广大骁龙粉丝带来了触手可及的科技体验，同时也成为了高通与众多合作伙伴沟通交流的广阔平台。眼下骁龙平台已经成为行业成功的范例，征服不同厂商、开发者和广大用户的关键在于高通以一个平台满足所有需求。作为底层供应链厂商，高通仍目光放远，持续对最终用户体验做足充分考量。脚踏实地又仰望星空，今天这篇文章我们来聊聊骁龙移动平台为何广受合作伙伴与用户青睐。

脚踏实地 高通从底层助力用户移动体验

我们来举一个游戏的例子。我们一直在提到高通在游戏方面的投入与努力。本着为玩家带来更好的移动端游戏体验的初心，高通推出了Snapdragon Elite Gaming;作为高通为游戏玩家带来的一整套全方位的游戏解决方案，Snapdragon Elite Gaming已经经历了四次迭代，第4代Snapdragon Elite Gaming所具备的50余项特性存在于用户游戏的方方面面。

全新高通Adreno GPU赋予了设备Adreno图像运动引擎，带来更高的游戏帧率;可变分辨率渲染进阶版能够呈现此前难以实现的端游级复杂粒子场景渲染，为游戏厂商提供更广阔的研发空间，让移动端有机会向桌面级画质、帧率靠拢，带来堪比端游的体验。除了游戏，移动设备系统中的其他重要构成部分――连接、视频、音频、影像以及AI，骁龙都会在各个层面对移动设备进行优化，达成更为优质的体验。

Snapdragon Elite Gaming将VRS可变分辨率渲染这一端游特性引入移动端，带来了VRS Pro可变分辨率渲染进阶版。这项技术能够通过改变着色方式大幅减少游戏画面中的着色总像素数，从而提升渲染性能，达到流畅高帧率的画面显示效果。Snapdragon Elite Gaming还支持Adreno图像运动引擎，它能够基于历史帧数据，通过GPU高效计算运动向量，为运行中的游戏生成更多帧，使游戏在相同功耗下以更高帧率运行，兼顾了流畅的游戏画面显示和更久的续航时长。

烟雾特效场景在许多游戏大作中很常见，这些粒子图形呈现在玩家眼前的效果是打造游戏沉浸感的关键因素之一。Snapdragon Elite Gaming支持端游级立体渲染，能够让烟雾在环境中飘散和流动的画面效果更逼真，带来身临其境的游戏体验。

除了能让游戏画面更加炫酷逼真以及带来更优异的能效，Snapdragon Elite Gaming还能够从操控响应、加载速度和游戏音效等方面进行全方位优化。

Snapdragon Elite Gaming的提升不止作用于游戏玩家，对于游戏厂商和移动端厂商同样也是利好。第一代骁龙8+移动平台的诸多特性能够为游戏厂商提供更精细的颗粒度控制，更好地分配图形资源，减少GPU工作负载，在无需降低画面质量的前提下实现性能和能效的提升，从更高的架构优化玩家的游戏体验。

就拿腾讯旗下的天美工作室为例，旗下的热门手游《王者荣耀》去年在上线“破晓版”大版本更新前就曾与高通的技术团队进行了长达数月的深度技术合作，充分借助Adreno GPU的体积光场功能，为游戏带来了更为真实的光影效果。在《重返帝国》里，Adreno GPU的LRZ技术、小浮点格式、HDR Fast Blend、FlexRender等多种独家技术也被应用，实现了移动端上高画质与低功耗兼顾。

骁龙移动平台对于移动生态的探索，不仅为用户提供了拍摄、游戏、连接、安全等特性的体验升级，同时也为行业上下游的合作伙伴带来了很多新机遇。

从旗舰到入门全覆盖 差异化优势明确体现

多年来，从旗舰到中高端、到入门平台划分明晰，将骁龙差异化优势面向所有用户逐级铺开。经过了产品线命名调整，高通在针对智能手机终端的移动平台更加清晰。最新的第一代骁龙8+、第一代骁龙8平台已经在去年末至今的数十款旗舰机型上搭载。不只是旗舰，追求极致性能的游戏游戏同样也对第一代骁龙8+情有独钟。除了定位旗舰级别的骁龙8系列、定位次旗舰层级的骁龙7以及骁龙6系列，此外还有针对入门级用户的骁龙4系列移动平台。

Counterpoint Research、IDC和Strategy Analytics的最新市场报告显示，高通技术公司在全球旗舰安卓智能手机SoC市场份额中保持领先。

高通技术公司高级副总裁兼手机业务总经理Christopher Patrick表示：“在智能手机领域，我们的首要重点是为行业提供开创性的新特性和新技术，助力客户打造旗舰终端。我们首先在骁龙8系中实现这些新特性，然后将其在移动产品路线图中逐渐下沉。全新推出的第一代骁龙8+和第一代骁龙7移动平台都将在相应层级中赋能突破性用户体验。”

在中端层面，高通今年推出了第一代骁龙6移动平台和第一代骁龙4移动平台，面向中端和海量智能手机市场，提供先进的技术解决方案。第一代骁龙6和入门级第一代骁龙4芯片不仅完成了对第一代骁龙8/骁龙8+、第一代骁龙7新命名家族的补充，也使得5G可以触达更多普通用户，给消费者更多选择。

高通曾预计，将骁龙4系加入到5G移动平台规划后，预计可以惠及不同国家、不同地区近35亿智能手机用户。高通希望所有智能手机用户都能用上5G技术，让更多消费者享受到性能出色，同时经济实惠的5G产品。

即便是在入门层级，第一代骁龙4也具备绝佳的性能和AI特性，支持无缝、直观的交互体验。第一代骁龙4不仅具备先进的影像特性，也带来更佳的连接体验。在全层级设备覆盖的5G解决方案引导下，5G机型价格下探、性能攀升，获益的是更广泛的用户群体。不同于所谓“只做高端”的厂商，高通生态优势给不同终端用户提供统一的端到端体验。

事实证明，高通敢于将高端芯片的旗舰特性下放中端甚至入门级平台，构建从入门到高端的全层级5G平台覆盖，技术的传承与革新也成为高通骁龙被广大OEM厂商所选择的重要原因。

仰望星空 高通朋友遍布全领域

高通创立于1985年，而高通与中国的移动生态系统的合作历史已经超过25年。伙伴关系历久弥坚，不难看出，这是一段互相见证彼此成长、互相成就的历程。高通始终愿与合作伙伴一道，不断推动行业向前发展。正如高通CEO安蒙所言，“我们的中国合作伙伴以及中国的消费者一直热衷于了解和采用全新技术，骁龙也因此在中国成为值得信赖的品牌。”

除了移动设备，在可穿戴、汽车、通讯、元宇宙等多个领域，高通都在与生态系统伙伴紧密合作，获得了丰富的经验。在可穿戴领域，高通通过第一代骁龙W5+和W5可穿戴平台持续与生态系统伙伴紧密合作，推动行业创新和增长。面向不同细分市场的25款搭载全新平台的终端设计正在开发中。

在此前举行的骁龙嘉年华活动中，我们不止能够看到手机厂商的展台，还会发现如中国移动、中国联通、中国广电等主流运营商的身影;包括多家头部游戏厂商也有现身。正如前文提到的，骁龙移动平台游戏相关技术、丰富的Snapdragon Elite Gaming游戏优化工具为游戏厂商提供了施展拳脚的平台。

而在刚刚结束的服贸会上，高通携手中国移动，联合北京工人体育场(工体)的运营方中赫集团通力协作实现无界XR赋能北京工人体育场“工体元宇宙”的展示，通过深度融合的分离渲染技术和5G切片技术，将工体搬进了元宇宙。

诸如此类的案例还有很多，正如高通官方的表述，未来将继续携手生态伙伴，通过“发明-分享-协作”的商业模式，以先进的连接、计算和AI等关键技术，助力智能网联终端的扩展和普及，加速移动生态系统创新，推动更多应用场景的落地。在5G赋能的“智相联 万物生”的愿景下，与合作伙伴共享创新带来的崭新机遇。”

脚踏实地又仰望星空，致力于实现统一的端到端体验，与行业同仁保持多年良好的合作经历，骁龙移动平台广受合作伙伴与用户青睐也在情理之中。