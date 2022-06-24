新中端还是旧旗舰？我选新旗舰标准版！

作者：云隐

【天极网手机频道】手机更新迭代的速度，远远超过了普通大众更换手机的速度，因而消费者在购买新机时，难免会陷入犹豫之中。例如：在价格相差不多的情况下，选今年新发布的新中端，还是去年的旧旗舰？对此，小编以为选新旗舰的标准版最为合适。新旗舰标准版虽说并不如高配版堆料十足，但大部分配置都是远胜于新中端与旧旗舰，足以满足多数用户对于全能旗舰的需求。今天，小编为你们选择了三款今年发布的新旗舰标准版，我们一起来简单看看它们的具体表现。

OPPO Find X5

外观设计：OPPO Find X5提供雅白、素黑、镜紫三款配色，相比起素黑和镜紫，小编推荐更为纯净百搭的雅白配色。由于后盖采用微晶玻璃AG磨砂工艺，日常使用还是会留下些许指纹，而雅白版本由于配色问题，能大幅降低指纹的可见性。外观的另一大特色在于环形山的一体化设计，将影像模组与后盖完美衔接，带来视觉与触觉的双重体验。

基础配置：OPPO Find X5采用一块6.55英寸的AMOLED屏，内置骁龙888移动平台、超大液冷散热VC、3D高性能石墨烯膜等，无论是性能还是功耗，均表现得相当优异。同时，配备4800mAh的大电池与80W的超级闪充，所谓的“电量焦虑症”并不是问题。

影像水平：OPPO Find X5拥有着“双芯旗舰”之称，搭载“5000W像素主摄镜头+5000W像素广角镜头+1300W长焦镜头”后置三摄影像模组，配合马里亚纳 MariSilicon X芯片以及哈苏影像系统，影像表现处在业界前沿水准。

官网售价：8+128GB售价3489元，8+256GB售价3989元，12+256GB售价4389元。

vivo X80

外观设计：vivo X80提供旅程、至黑、假日三种配色，小编推荐较为出彩的旅程配色。通体肆意张扬的橙色素皮，充斥着年轻人的朝气蓬勃，即使在拥挤的人群中，依旧是最耀眼的存在。后置影像模组则源于古代哲学里的“天圆地方”理念，大面积覆盖手机后盖，进一步提高了辨识度。

基础配置：vivo X80配备一块6.78英寸的三星 E5超感流畅屏，搭载天玑9000移动平台、V1+芯片、超频版UES3.1、增强版LPDDR5以及超大VC液冷散热等配置，整体性能比肩高端旗舰，带来高帧低耗的游戏体验。4500mAh的电池与双电芯80W闪充的加持，也让vivo X80的续航表现更上一层楼。

影像水平：vivo X80搭载“5000W像素主摄镜头+1200W像素人像镜头+1200W像素广角镜头”后置三摄影像模组，同时内置全新升级的V1+芯片。软硬兼施下，手机的影像能力足以满足用户对于多个场景的拍摄需求。

官网售价：8+128GB售价3699元，8+256GB售价3999元，12+256GB售价4399元，12+512GB售价4899元。

荣耀Magic4

外观设计：荣耀Magic4拥有亮黑、瓷青、釉白、流金四款配色，小编推荐瓷青配色。作为Magic系列全新的配色，后盖的玻璃材质最大程度还原了“瓷青”的质感，氤氲着一股古典的韵味。其上的缪斯之眼，内嵌多颗对称的镜头，彰显荣耀对称美学的同时，也将辨识度直接拉满。

基础配置：荣耀Magic4采用一块6.81英寸的护眼大屏，支持1920Hz高频PWM调光，高清更护眼。内置全新一代骁龙8移动平台、GPU urbo X、超导六方晶石墨烯、超薄VC液冷立体散热系统等配置，完整释放性能的同时，又能控制好温度。配备4800mAh的电池与66W的超级快充，带来更加持久的续航体验。

影像水平：荣耀Magic4采用“5000W像素广角主摄镜头+ 5000W像素超广角镜头+ 800W像素长焦镜头”，配合多主摄融合计算摄影技术带来的强大计算能力，整体影像表现相当出色，轻轻松松就能帮用户拍摄下大片。

官网售价：8+128GB售价3999元，8+256GB售价4499元，12+256GB售价4899元，12+512GB售价5399元。

以上三款标准版的旗舰手机，均是今年新发布的高端旗舰。无论是从外观，还是内在的性能、影像以及续航，基本都有着新中端与旧旗舰所不具备的特性。目前，这三款手机产品均处于在售状态，并且还具备一定的优惠。如果有购买旗舰手机的朋友，可以前往官网多了解一下相关信息。