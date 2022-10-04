Galaxy S23系列产品更多细节披露

作者：大飞哥

【天极网手机频道】10月4日消息，据外媒报道三星Galaxy S23、Galaxy S23+和Galaxy S23 Ultra上个月通过了3C认证，配备25W充电器，但认证机构没有透露它们的电池容量。有传言称，Galaxy S23的电池容量将在3900毫安时左右(比S22的电池大200毫安时)，现在，关于Galaxy S23 Plus和Ultra型号电池的细节也浮出水面。

据GalaxyClub爆料称，Galaxy S23+的电池容量一般为4700毫安时，比S22 Plus的电池容量增加了200毫安时。然而，Galaxy S23 Ultra不会得到升级，因为它将像S22 Ultra一样配备5000毫安时的电池。

消息还提到，Galaxy S23和Galaxy S23+将采用1200万像素的广角摄像头。在分辨率方面与之前的机型几乎相同。尽管目前还不清楚Galaxy S23 Ultra是否也将配备1200万像素的广角相机装置。

离Galaxy S23系列的正式亮相还有几个月，根据三星Galaxy系列产品一贯保密程度不佳的现状，在未来几个月可以听到更多关于S23系列智能手机的消息。

不过无论何时发布，三星都需要尽可能通过上、下半年的新品抢占更多的市场份额。

来自韩国《亚洲日报》的消息，被视为三星“主场”的韩国智能手机市场版图正在经历新一轮变化，市场份额始终徘徊在20%以下的苹果进入下半年后来势汹汹，在韩国的市场存在感大幅提高。

10月4日，网站流量统计服务网站Stat Counter提供的数据显示，iPhone在韩国智能手机市场中的份额持续提高，从6月的27.28%提高至9月的34.1%。而三星的市场份额却一路下滑，市场份额从6月的66.11%先后跌至7月的63.98%、8月的59.47%，9月跌幅继续扩大，市场份额跌至58.38%，三星在韩国国内市场份额跌破60%尚属首次。

报道指出，进入今年下半年后，市场氛围出现变化。今年初三星游戏优化服务(GOS)人为降低其部分设备运行速度引发争议，苹果接连上调旧款iPhone系列的购机补贴，拉动iPhone在韩市场份额首次突破30%。