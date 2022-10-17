有点意外，旗舰级大底下放？小米13 Pro主摄采用索尼IMX989！

【天极网手机频道】下半年各家都迎来了全新产品的发布，其中骁龙8 Gen 2也是不少手机厂商关注的重点。而细数往年，小米总热衷于首发骁龙最新的旗舰级芯片，这次小米13系列也传出了很多新消息。

根据爆料博主的爆料，全新的小米13系列此次至少将提供小米13和小米13 Pro两个版本，其中小米13 Pro的摄像头跟小米12S Ultra一致，将搭载的是1英寸超大底的索尼IMX989，相比前作小米12 Pro的索尼IMX707，感光面积提升72%，感光能力提升76%，同时拍照速度提升 32.5%，启动速度提升11%，在影像方面有“脱胎换骨”般的大提升。当然，随后vivo X90 Pro +和OPPO+Find X6 Pro也将采用该传感器。

此前就有消息称，全新的小米13系列旗舰已在9月正式入网，比前代提前两个多月。不过新一代的高通骁龙8 Gen2芯片要等到11月才发布，这也就意味着该机还有很充足的打磨时间。同时该博主还表示：“形态主摄都有看点。”

而有关小米13 Ultra方面，早先就有博主表示设备代号为M1的小米13 Ultra已进版开始NPI ，这也意味着小米13系列新品距离发售的时间越来越近。NPI是New Product Introduction简称，意思是新产品导入，介于工厂与研发之间的桥梁，就是要把新设计出来的产品介绍到工厂端生产。

小米13标准版将采用四边几乎等窄的直屏，小米13 Pro将采用6.7英寸左右的2K分辨率120Hz刷新率三星 E6 基材柔性屏幕，屏幕居中单挖孔，采用超窄边框、两侧微曲设计。小米13标准版将采用6.36英寸左右的2.5D柔性屏幕，支持120Hz高刷新率，并且该屏幕采用居中单挖孔设计，边框超窄。

据悉，该系列新机将会于11月正式发布。这是因为高通骁龙峰会将在11月14日至11月17日期间举行，按照高通此前的惯例，这次高通也会在该峰会上推出骁龙8 Gen2手机芯片。

目前已经泄露了骁龙8 Gen2的性能数据，有博主爆料称，高通骁龙8 Gen 2芯片采用1+2+2+3架构，目前看到的CPU频率是2.84Hz、2.4GHz、2.4Ghz和1.8GHz。该博主还透露，骁龙8 Gen 2性能总体上提升10%，能效比不错。

这也和更早之前的爆料不谋而合，骁龙8 Gen2将会采用“1+2+2+3”的全新架构方案，由一颗X3超大核，两颗A720大核，两颗A710大核以及三颗A510高能效核心组成，并且GPU从Adreno 730升级到Adreno 740，将带来更为强悍的性能表现。

在基带方面，骁龙8 Gen2将会采用下一代的5G调制解调器骁龙X70。官方表示，骁龙X70将支持10Gbps 5G的峰值下载速度，还带来了让人耳目一新的先进功能，比如四载波聚合、高通5G AI套件和高通5G抄底延时套件等等。

这次小米将IMX989下放到小米13 Pro，也能增加小米13 Pro的竞争力。这也让人不禁怀疑，小米这是要在小米13 Ultra上更近一步，推出更好的镜头。小米和徕卡经过足够时间的打磨，或许小米真的能在小米13 Ultra上带来一些全新的影像升级，还是十分令人期待。