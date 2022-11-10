iOS 16.1.1发布：默认不再接受所有AirDrop以避免被恶意骚扰

【天极网手机频道】隔空投送即为AirDrop，只能在iOS、iPad OS和Mac OS系统之间用于在多台设备之间分享文件、图片等等。这个功能跟功能机时代的蓝牙有点像，传文件非常方便，图片不会压缩失真，更重要的是不需要通过第三方APP来保存，也不会消耗流量。但唯一的缺点是，如果隔空投送开了所有人的权限之后忘记关，那少不了在地铁上被人隔空投送文件广告或者图片了。不过苹果今日向 iPhone 用户推送了 iOS16.1.1 和 iPadOS 16.1.1 更新，在最新的iOS16.1.1中苹果移除了“对所有人 AirDrop”选项，目前仅国行机型有此调整。

具体来看，只能在“关闭 / 仅联系人 / 对所有人开放 10 分钟”三个选项中进行选择。用户需要手动开启“对所有人开放 10 分钟”，在不使用隔空投送功能10分钟之后，可以自行关闭隔空投放，而默认情况下均为“仅联系人能够 AirDrop”，避免在公众场所被骚扰。

值得注意的是这一次新版本的推出时间距离上一次版本更新仅有16天。iOS 16推出至今确实bug很多，比如像是软件闪避、电量消失过快、续航时间短等等，还有网友在更新iOS 16之后Face ID就识别不了了，重置Face ID或重新启动设备都无法解决这个问题。后续也有越来越多的网友在更新系统之后都出现了这个问题，系统还会弹出“Face ID不可用，稍后再尝试设置Face ID”的提示弹窗，对此，苹果线下门店的技术人员表示这是“硬件故障”，如果有用户出现在更新iOS 16之后出现Face ID识别不了的情况，可以参考苹果官网页面提供的操作步骤。

目前iOS16.1.1还没有发现什么明显的bug，如果再用几天还没有用户反馈bug情况的话，大家还是可以选择更新的，毕竟bug太多，总是要更新几个版本后才问题会有所缓解，而且看在AirDrop会自动关闭的功能下，等过一段时间还是可以更新的。