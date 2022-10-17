iQOO 11已入网！蓝厂首款搭载骁龙8 Gen 2机型！

【天极网手机频道】不久前，iQOO官方正式宣布将在10月20日带来全新的iQOO Neo7新机。而最近，有关iQOO最新旗舰iQOO 11的曝光也接踵而至。

近日，iQOO 11系列正式入网，而这也将是vivo旗下首款入网的骁龙8Gen 2旗舰机型。伴随着新机入网，新机发售的日程预计也不会太久。这也意味着用户即将迎来两款iQOO机型上市，对于用户而言，这两款机型涵盖了中高端，多了很多选择。

虽然官方还未开始iQOO 11系列的预热，但是该系列机型的整体配置方面已经有了诸多爆料。现有爆料信息显示，iQOO 11系列主打手机性能，因此在配置堆叠上下了一番功夫。该系列机型将配备骁龙8 Gen2移动平台，LPDDR5X和UFS 4.1加持，整体性能表现相当亮眼。此外，该系列机型或许还将推出16GB+512GB超大内存版本，使用体验进一步优化。

此前就有博主透露了具体配置规格，iQOO 11系列新机将搭载高通骁龙8 Gen 2芯片。其中，iQOO 11标准版采用2K分辨率三星E6基材柔性直屏，刷新率为120Hz，采用PWM调光。最高支持16GB+512GB存储。

该博主还透露，iQOO 11系列新机已测试5000万像素大底主摄，勉强达到vivo X90标准版水平。该主摄约为1/1.5英寸，是基于此前的IMX866传感器进行微调定制的新 MX8xx传感器。

作为今年下半年旗舰机的首发选择，骁龙8 Gen 2采用1+2+2+3架构，目前看到的CPU频率是2.84Hz、2.4GHz、2.4Ghz和1.8GHz。该博主还透露，骁龙8 Gen 2性能总体上提升10%，能效比不错。

这也和更早之前的爆料不谋而合，骁龙8 Gen2将会采用“1+2+2+3”的全新架构方案，由一颗X3超大核，两颗A720大核，两颗A710大核以及三颗A510高能效核心组成，并且GPU从Adreno 730升级到Adreno 740，将带来更为强悍的性能表现。

在基带方面，骁龙8 Gen2将会采用下一代的5G调制解调器骁龙X70。官方表示，骁龙X70将支持10Gbps 5G的峰值下载速度，还带来了让人耳目一新的先进功能，比如四载波聚合、高通5G AI套件和高通5G抄底延时套件等等。

而即将发布的iQOO Neo7这次破天荒地搭载天玑9000 +处理器，搭配独立显示芯片Pro+，实现“双芯强强联手”。从官方放出的海报显示，iQOO Neo7的CPU性能提升 5%，GPU性能提升10%，安兔兔跑分达1080717。此外，独显芯片计算补帧适配更多主流手游，同时大幅降低功耗，改善发热掉帧问题。

此前该机就已经现身Geekbench，同时已经入网工信部，将会搭载天玑9000+处理器。iQOO Neo7型号为vivo V2231A，搭载天玑9000+处理器，Geekbench 5单核跑分1231，多核跑分4251，配备12GB内存。

iQOO Neo7再过两天就要正式跟消费者见面了，iQOO也是瞅准了双十一期间冲一波销量。而iQOO 11则是要等到骁龙8 Gen 2发布才会推出，这两款机型将成为下半年iQOO的主推机型，不管是堆料还是升级都是诚意满满，看来下半年又将腥风血雨了。