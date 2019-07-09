华为“鸿蒙OS”内测信息曝光：界面与EMUI存在明显不同

作者：千年

【天极网手机频道】华为“鸿蒙”OS刚刚曝出来的时候，华为消费者业务CEO余承东曾表示，华为最早会在今年秋天，最晚在明年春天正式推出“鸿蒙”OS。随着时间逐渐临近，近日有消息称，鸿蒙OS正基于华为Mate 30做小规模内测。

鸿蒙OS

日前，有参与“鸿蒙”OS测试的人员主动联系媒体，爆料了测试系统的一些细节。据称UI和基于Android的EMUI能一眼看出区别。

据了解，“鸿蒙”OS与基于Android的EMUI的主要区别如下：

1、添加了新的手机唤醒动画，并支持自定义选项;

2、支持息屏显示，可添加Widget插件、消息通知和个性化锁屏界面;

3、图标重绘、动画很多、整体流畅快速、全新的通知面板和硕大的搜索框;

4、设置中有新增的提醒模式;

5、全新的一款铃声;

6、相机界面简洁干净，不过相较于P30，少了一些功能化控件;

测试人员透露，可能是“鸿蒙”OS仍处于测试阶段的缘故，仍有部分功能无法点击，仅仅是占位符。

华为

做操作系统最关键的地方在于建设良好的生态环境，这需要大量的开发者和应用厂商共同来完成。

最近有消息表示，下个月华为全球开发者大会上，华为终端将揭开“鸿蒙”的神秘面纱。此次华为开发者大会是有史以来规模的最大的一届，华为邀请了1500位合作伙伴、5000名全球开发者。