全场景NFC+红外遥控，OPPO Reno9高效使用一触即达

新发布的OPPO Reno9系列最近是媒体的宠儿，影像性能全拉满让它颇受关注，社交媒体上关于双芯人像摄影系统的讨论也一直持续不断。不过，除了骁龙8+芯片、IMX890大底主摄等旗舰级配置之外，OPPO Reno9系列在细节处也同样带来了旗舰级体验。比如很多人就未曾注意到，OPPO Reno9系列还有拥有全功能NFC与红外两处细节功能。

实际上，由于全功能NFC与红外功能使用频率的缘故，通常只有旗舰产品才会标配这两项功能。而OPPO Reno9系列这一次全系均安排上，它使用的全功能NFC不仅支持校园卡，公交卡、地铁卡、工卡，并且还支持双击电源键快速打开健康码。另外，全功能NFC在很多场景中也能用到，比如电子票务功能，移动身份识别功能，防伪功能等，还有接触连接功能、接触浏览功能和接触下载功能等等。

OPPO Reno9系列同样全系支持红外遥控，可通过拍照快速识别设备，多种电器一机掌握，让手机成为智能家居的硬件中心。不单单是智能家居用得上OPPO Reno9系列的红外遥控，当我们外出旅行住宿的时候也能帮得上忙。比如空调、电视遥控器可能出现用不了或者没电的情况，手机红外功能就可以用做遥控，毕竟不是所有民宿旅馆都能注意这些细节。

天极网了解到，OPPO Reno9系列此次在设计、性能、续航上得到全面升级，拥有超轻薄机身、56°握手曲线设计、IMX890大底主摄、双芯人像摄影系统、至高16GB+512GB超大容量、长寿版80W超级闪充、全功能NFC与红外遥控等诸多旗舰级配置，带来了比肩高端旗舰的配置与综合体验。目前，OPPO Reno9系列已经开启预约，近期有购机需求的小伙伴不妨多加关注。