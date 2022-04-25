入门？主流？还是旗舰？直屏？曲面屏还是折叠屏？“大乱炖”的时代下换啥手机？

作者：毛毛

【天极网手机频道】随着时间的推移，手机形态的发展越来越多变，用户的选择也从一开始的直屏选择过渡到曲面屏，再到折叠屏;从主流机型到旗舰机型再到尝新机型(折叠屏)。目光放长远点，这似乎是智能手机形态的发展趋势，但即便如此，中国手机市场似乎还是陷入到了最“惨烈”的竞争周期，外观设计千篇一律，配置相同，甚至连系统操作都有种陌生又熟悉的感觉，很明显，消费者和手机厂商都已经被困在了名为“同质化”的怪圈里，再加上多方面因素造成了如今国产手机“量跌价升”的状态，导致消费者对换机需求下降。根据通信院的最新发布数据来看，2022年2月，国内市场手机出货量1486.4万部，同比下降31.7%;其中，国产品牌手机出货量1278.3万部，同比下降34.7%。由此来看，以智能手机为代表的消费电子产品需求放缓已经是不争的事实。

为了激起消费者换机的欲望，国产手机厂商是变了法子的在屏幕、影像、快充甚至是系统上不断创新，就算现在手机市场中以屏幕形态分出来的直屏、曲面屏和折叠屏三个阵营后，依旧是难以让消费者再起换购欲望。

既然提到折叠屏，就先来谈谈折叠屏。目前各家手机厂商都已经发布了折叠屏产品，但目前依旧处于一个尝新的阶段，尤其是还有折叠的机械结构、屏幕的覆膜保护，以及手机本身必不可少的其它原件设计等等这类问题需要解决，再加上消费者换机周期延长，这个时候要你换一款还不能称之为完美的折叠屏，似乎有些不合时宜，所以折叠屏手机市场还是属于一个小众市场。但以个人的角度来看，折叠屏手机似乎就是在“致敬”十年前的翻盖手机，要说它们有什么不同，可能就是按键机与智能机的不同吧，不过按照如今的技术发展节奏，可能在不久之后折叠屏就会全面普及，到时候折叠屏手机大概会成为主流。

“排除掉”昂贵的折叠屏之后，再来说说不尽人意的曲面屏。采用曲面屏的手机不在少数，厂商初心是为了让视觉更大，手感更好，整体更好看来设计的，但是就消费者来说，厂商似乎就没考虑过大家的上手体验和操作体验。

曲面屏不耐摔众所周知，摔一次心疼一次，曲面屏的屏幕是突出于中框之上的，中框对于屏幕本身的保护很弱，而且曲面屏几乎没有硬性的钢化膜可以选择，只能贴软膜，所以在摔机的情况下碎屏风险很高，而且后续的维修成本和维修难度也要比直屏高得多;另外一点就是曲面屏容易产生绿边或者是灰边的问题，这个问题之前还上过热搜。

有的消费者可能都觉得上面两个问题事小，还能接受，唯一不能接受的是曲面屏在玩游戏的时候容易出现断触问题，这就是导致曲面屏手机不受欢迎的原因了。

回过头来看看这个传统的直屏手机，耐摔不误触还有一体性感观，就目前来说直屏手机才是最好的选择。

再来看看智能手机细分市场，大概就分为入门，主流和旗舰定位，当然，这个价格就是几百元的入门智能手机到上万的高端旗舰机应有尽有，一般来说想怎么买就怎么买。

但如果要更加细分的话，还会细分到功能点，比如游戏手机，影像手机，还有针对部分人群推出的入门机，入门机的最大特点就是大电量、大内存还便宜，只要不打游戏，对性能要求不高的人群就很可以了，你甚至还可以当备用机使用。但对于如今的年轻消费者来说这显然是不够的，所以我们这些年轻的“主力军”会转向性能配置更高的产品上。

一般来说主流手机就能满足所有消费者的需求，不管是手感、配置、硬件参数等等，再加上还有细分市场，价位合理，这些主流手机成为了我们主要的选择，没有之一。

购买高端旗舰机的人群较于主流机人群来说比较少的，毕竟高端旗舰属于全面高配置的手机，可能会对于一部分消费者来说性能配置过剩，再加上现在旗舰机价位越来越高，处于“可远观不可亵玩”的尴尬位置当中，久而久之旗舰机失去了大家购机首选的宝座了。

所以在这个智能手机“大乱炖”的时代里，并不是说越贵越好，也不是盲目跟风就好，这些年我们也能看到手机厂商为了给消费者有更好的使用体验而做出的努力，但是要说一句实话的话，除了处理器的升级和摄像头等硬件的花样翻新，一些技术也只是小更小改，我们已经很长时间看不到智能手机出现真正亮眼的黑科技，智能手机的创新正在触及天花板。如何持续打动用户成为手机企业共同面临的难题。