OPPO未来科技大会2022定档12月14日，将发布下一代折叠屏机型

【天极网手机频道】最近，OPPO官宣将于12月14日-16日举办未来科技大会2022，届时除了会发布新一代自研芯片之外，也将在12月15日带来下一代OPPO折叠屏机型。

早在2019年，OPPO就宣布三年投入500亿资金用于前沿技术研发，并且于去年未来科技大会上发布了首颗自研芯片马里亚纳MariSilicon X。这颗芯片并非是手机处理器芯片，而是一颗影像专用NPU，采用6nm制程工艺，拥有18TOPS算力，搭载在OPPO一系列手机中，取得了良好口碑。

这次从宣传上来看，OPPO对新一代自研芯片打出了“芯突破”的宣传词，这也意味着OPPO会在第二代自研芯片中实现全新的技术突破。不出意外的话，OPPO的下一代折叠屏或许会搭载这一芯片，同时全新的折叠屏手机也将在12月15日正式登场。

去年OPPO推出首款折叠屏OPPO Find N，凭借良好的用户体验，这款机型受到无数消费者的追捧，时至今日，OPPO Find N的铰链依然为人津津乐道。这次的下一代OPPO折叠屏手机将会推出两款机型，分别是采用内折的OPPO Find N2以及翻盖式折叠屏Find N2 Flip。

根据此前的爆料， OPPO Find N 2 将采用相对小尺寸的横向内折，基本补齐核心短板，搭载行业同款“妥妥用一天”的电池。OPPO Find N2将会搭载骁龙8+的低频芯片，并且这款机型已经现身GeekBench，单核跑出1262分，多核3902分。OPPO Find N2采用一颗5000万像素的IMX890主摄，支持OIS防抖，同时配备一颗4800万像素的IMX581和一颗3200万像素的IMX709镜头，支持2倍光学变焦，内外屏的前置都是3200万像素镜头。

在屏幕方面，OPPO Find N2内屏采用7.1英寸120Hz刷新率的三星E6材质大屏，而外屏是一块5.54英寸的小屏，同样是三星E6材质，拥有120Hz刷新率。OPPO Find N2配备一块4520mAh的电池，支持67W快充，使用自家的马里亚纳 ISP芯片，搭载哈苏影像系统。素皮版本重量达到233g，玻璃面板则是237g，将会采用侧面指纹识别的方式。

翻盖式折叠屏Find N2 Flip则是采用天玑9000+芯片，后置5000W像素的IMX890以及一颗800万像素的IMX355组成双摄，前置则为一颗3200万像素的IMX709传感器。屏幕方面，Find N2 Flip采用6.8英寸的120Hz刷新率内屏，为三星E6材质，而外屏为一块3.26英寸的小屏。电池容量为4300mAh，支持44W快充，同样使用马里亚纳 ISP芯片和哈苏影像系统，重量仅为191g。

而爆料中提到的马里亚纳ISP芯片或许就是OPPO提前一天发布的全新芯片，看来这次OPPO的两款折叠屏机型也会在影像方面有所作为。OPPO高级副总裁刘作虎在公开信中表示，Find N2采用创新材料并重构关键结构件，带来折叠屏重量上的重大突破，并全面升级屏幕、影像、性能及悬停体验，带来“超越直板手机的体验”。

在折叠屏手机的关键技术上，拥有专利黑科技的OPPO Find N铰链采用了多达136个零部件以及400余个重点尺寸管控标准，最高精度为 0.01mm，因此能够确保屏幕在开合中不受铰链影响，实现大屏隐痕的效果，且还可带来顺滑的开合手感和悬停功能。可以说，OPPO Find N铰链是目前工艺最复杂、成本最高的折叠屏手机铰链之一。

OPPO Find N令人难忘的铰链体验给用户留下了深刻的印象，这也让OPPO首款折叠屏机型在仅发布一个月后预定量就成功破百万，成为2022年上半年折叠屏手机销量排行第二，同时也是OPPO历史上产品满意度最高的机型。

OPPO Find N珠玉在前，无形中也让消费者拉高了对OPPO Find N以及OPPO Find N2 Flip的期待，这次能否在前辈良好口碑的基础上取得重大突破，也成为OPPO未来科技大会2022上的一大看点，非常值得期待。