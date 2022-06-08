强势霸榜，华为可折叠屏旗舰包揽国内销量前三，背后技术创新深度解读！

作者：知寒

【天极网手机频道】回首2022上半年，国内折叠屏手机市场迎来全面爆发。vivo X Fold的发布，宣告着国内以OV华米为代表的四大主流品牌厂商的悉数入局，可折叠屏手机“多点开花”市场格局形成。

从行业角度来看，可折叠屏手机既是手机厂商高端化的必经之路，也代表着市场的新机遇。面对广大消费者对传统直板手机逐渐产生审美疲劳，和苹果iPhone多年来在高端市场的碾压式统治力，其拥有革命性形态改变的折叠屏手机不仅天然具备高端独特属性，并且也是其他手机厂商换道超车的最佳途径。

但正如我们所见，每个领域内都有先来者和后来者。就在vivo首款可折叠屏旗舰发布后不久，华为Mate Xs 2也和大家正式见面。华为在国内可折叠屏手机市场耕耘最早、最久，在其他厂商还在着眼入局之时，它已经上市了多达五款可折叠屏旗舰机型，是当下唯一一家同时拥有外折、内折、纵向折叠三种主流折叠方案上市机型的厂商，技术成熟度相当之高。

强大的折叠市场统治力

体验成熟、形态丰富的折叠屏手机产品线，帮助华为率先在国内市场中脱颖而出。在刚刚过去的5月份内，华为Mate Xs 2、华为P50 Pocket、和华为Mate X2占据了中国市场折叠屏手机销量前三甲，在国内主流三方电商平台中，华为Mate Xs 2消费者好评度稳居第一，深受广大消费者的喜爱。

在最新一代Mate Xs 2可折叠屏旗舰身上，华为又重新回归外折设计，但这一次却没有人再有所质疑。因为华为Mate Xs 2用超轻薄、超平整、超可靠等出色的产品力体验征服了所有人，也向大家证明：“不论是外折还是内折，能够给用户带来最出色体验的，就是最好的折叠技术方案。”

持续投入折叠屏领域，以创新引领行业

在华为近日举办的折叠旗舰创新技术媒体沟通会，官方向我们讲述为了带给用户最优秀的产品体验，华为Mate Xs 2究竟经历了哪些令人感到印象深刻的技术研发与创新。

首先，华为发现目前影响大众使用可折叠屏手机最大的难题在于机身重量和厚度。如果不能解决可折叠屏手机的便携性困扰，那么它肯定不会得到大多数人的认可，无法实现真正的使用人群普及。

为此，华为Mate Xs 2研发团队寻遍各种材料，最后找到既轻又坚固的玻璃纤维材质，然后又借鉴自然界中鸟类的中空骨骼结构，在玻璃纤维电池盖中首创超轻中空微珠工艺，从而实现电池盖重量降低50%。铰链部分，华为改用双旋铰链结构，内部零部件数量减少28%，最终让华为Mate Xs 2整机仅重255g，比上一代轻了40g，与iPhone13 Pro Max戴壳的重量差不多，真正做到了强度又高、重量又轻。

针对用户最关心的屏幕折痕这一影响日常体验的核心因素。华为通过大量技术研发和探索，业界首创双旋鹰翼铰链，通过屏幕和铰链的恒长联动，一体伸缩，减少屏幕横向拉伸;圆心同轴设计，精准贴合，减少纵向影响;多点共轴控制，减少体力扭曲。从而让华为Mate Xs 2的屏幕平整度比上代提升70%，折痕表现是目前市面上同类表现最出色的，肉眼几乎看不见。

可折叠屏手机的脆弱性和屏幕寿命也不容忽视。华为研发团队从研究应力波有序传播的基础理论开始，并通过对屏幕不同叠层方案的微米级精确仿真研究，首创“硬+软+硬”三层高分子复合强化结构屏幕，确保屏幕的可靠耐用。另外，依托于业界唯一厂商自建的“超级材料实验室”，华为Mate Xs 2相比上代抗跌落提高2.5倍、抗冲击提高2.8倍和抗挤压提高1.4倍。

屏幕越大，耗电量自然也随之增加。在寸土寸金的可折叠屏手机内部如何塞下更大容量的电池？华为只好从电池材料创新层面着手解决。华为Mate Xs 2带来业界最高硅占比高硅负极电池，通过碳包裹和活性物质来抑制膨胀和脱落;创新使用锂箔补纯锂，将首次充放电效率提升26%;在硅负极电池里使用纳米碳管技术，将导电能力提升4倍，从而实现了更高能量密度和更大电池容量。

最后，华为还在Mate Xs 2上首创自适应UI引擎，不需要应用开发者重新开发，通过布局自学习和优化自适应，让应用快速适应从折叠形态到展开后的大屏适配。截至目前，华为Mate Xs 2在Top 300应用已实现了100%大屏适配，Top 2000应用已实现了90%大屏适配。

三年五款折叠屏旗舰，华为以用户需求为一切导向，从解决用户实际体验痛点出发，不断在折叠技术上攻坚克难，通过对基础材料、结构设计、生态交互等全方位的创新，持续引领整个可折叠屏手机行业的发展趋势，未来，华为还会继续加大对折叠屏手机的投入和研发，为广大用户带来最极致的产品体验。