全场景拍摄利器，OPPO Reno9系列成为年轻用户vlog好选择

相信有很多人曾经都拍摄过vlog，这已经是当下年轻人记录生活的一种方式。随着vlog流行玩法愈发多样，年轻用户所记录的场景也越来越丰富，这也对创作工具提出更高的要求。作为一款面向年轻用户的手机产品，OPPO Reno9系列除了轻薄时尚的外观之外，人像算法也再度进化，升级为全新的「双芯人像计算引擎」，打造全场景vlog拍摄利器。

为了提供稳定清晰的拍摄效果，OPPO Reno9系列搭载与索尼联合开发的5000万像素大底主摄IMX890，支持光学防抖，抓拍、夜景等场景下成片率更高。值得一提的是，升级后的算法还将HDR流程前移到数据未经压缩的Raw域进行计算。这使得Reno9系列拍摄影像的动态范围更高、画面更清晰、色彩还原更准确。在白天与暗光、稳定或运动等不同场景下，该算法也始终稳定可靠，让它适用于更多vLog拍摄场景。

OPPO Reno9系列还通过「双目仿生虚化」和「语义分割」两大影像技术,借助马里亚纳X芯片的超强计算能力和认知能力，使照片达到更接近单反光学镜头特性的自然虚化效果。可根据画面中物体的不同距离渲染不同程度的散景，使画面更有层次感和渐进感，主体更突出且过渡自然，带来单反级的vLog拍摄体验。

在前置自拍上，全新一代Reno9全系搭载与索尼深度定制的旗舰级传感器IMX709超感光猫眼镜头，集成了OPPO 自研 RGBW 图像融合单元，让IMX709 在本身强大感光能力的基础上，进一步提升色彩还原和暗光拍摄的能力。同时全系支持AF自动对焦系统，全场景自拍超清晰。

除此之外，OPPO Reno9系列继续丰富了多种趣味玩法。例如：多景录像模式只需一台手机，就能搞定多机位拍摄。4K60fps画质、、延时摄影、慢镜头的选择，也极大地拓宽我们创作空间。

总的来说，无论是拍照还是拍视频，OPPO Reno9系列均能很好地呈现出精彩的画面。它对于人像视频、全场景拍摄的提升，让我们感受到拍摄Vlog原来如此简单。如果你想拥有一部既能拍照，又能拍Vlog的手机，那么OPPO Reno9系列或许是个不错的选择。目前，OPPO Reno9系列已经正式开启预约，想要购买的朋友一定不要错过了。