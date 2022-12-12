准备就绪！全新OPPO Find N2系列折叠屏进入3天倒计时阶段

【天极网手机频道】随着OPPO未来科技大会时间的临近，关于本次大会的技术和产品亮点逐渐清晰，吸引了众多行业内外人士的目光，期待值拉满。

结合目前已知的信息，OPPO将会在这次大会上发布多个技术以及多款产品，其中就包括了大会议程第二天发布的两款全新折叠屏旗舰产品，其一为横折机型OPPO Find N迭代款OPPO Find N2，其二为全新的竖折机型OPPO Find N2 Flip。今天上午OPPO通过微博发布两款折叠屏进行倒计时3天海报，为即将发布的全新折叠屏旗舰产品预热造势。

据了解，OPPO Find N2通过对机身内部材质、工艺全面升级，延续Find N黄金折叠比例设计，将带来「超越直板手机的体验」，实现轻巧无负担的轻薄手感，或将成为最轻的左右折叠产品。

OPPO Find N2 Flip作为 OPPO 首款竖向折叠产品，将大幅提升续航、折痕、信号等基础体验，并带来行业最大尺寸的竖向折叠屏手机外屏，提供丰富的交互功能，提升竖向折叠屏手机的实用性。

值得一提的是，OPPO Find N2以及OPPO Find N2 Flip同样都是采用超轻固精工拟椎式铰链，相比以往方案会释放更多内部空间，可在狭小的机身内提供更大的电池储备，并全面升级屏幕、影像、性能及悬停体验。

目前两款折叠屏已经进入倒计时阶段，除了已知的配置信息之外，折叠屏还会不会有其他更多惊喜带给我们，敬请期待12月14-15日的OPPO未来科技大会。