iPhone电池更换费用降价对第三方维修机构影响不大 反而是机遇

【天极网手机频道】自己挖的坑，跪着也要自己填完，这便是苹果目前的处境。自旧iPhone降速门曝光以来，苹果面临着业内外各种声讨，其中不乏法律诉讼。面对铺天盖地耳的批评，苹果即便是全球市值最高的科技公司也得低头服软。

美国当地时间本周四，苹果已经就故意降低旧款iPhone性能道歉，并对他们的做法进行了更详细的解释。同时为了弥补自己的过错，苹果宣布临时下调iPhone电池更换费用。在美国，iPhone 6及后续机型电池更换费用下调至29美元，时间从1月底质持续到12月，2019年恢复原价79美元。中国国内费用也从608下调至218元。

除了电池更换费用降价之外，苹果还宣布将在1月份推出一项iOS更新，让用户能清楚的了解到自己的电池健康状况是否影响了设备的性能。简言之，如果电池不存在问题，iPhone性能是不会打折扣的，但随着使用时间的累积，电池肯定会存在损耗。

据第三方维修机构从业人员透露，如果用户使用手机的频率较高，每年电池的损耗将高达20%，经常运行手游的机器损耗更严重。而一般用户基本也要在2年内更换一次电池。从该机构受理的业务单来看，现在的趋势是多数用户会选择一年更换一次电池，手机使用强度之高可见一斑。

那么此次苹果调价是否会会让第三方维修机构也跟着降价呢？我们从该业内人士处了解到，苹果推出的这个临时新政策并未对他们的业务造成太大影响，因为他们的原厂品质电池更换价格原本就比苹果更低，而且还提供上门服务，这是他们的优势所在，因此这次事件对他们而言反倒可能是机遇。

简言之，这次事件让大家了解到了，手机性能突然下滑不仅与CPU和内存不够用有关，还和电池脱不开关系。如何判断你的手机性能有没有下滑，赶紧跑个分你就知道了，而要恢复性能的话，建议你在优惠期内尽快更换吧。

（ 作者：Leo 责任编辑：刘浪）

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